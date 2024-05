Il Fabbrica Calcio 2024 si presenta: "Pronti a far rotolare di nuovo il pallone sul prato verde"

Il calcio riparte. Anche nei piccoli borghi, anche nelle frazioni dove le persone si conoscono tutte e dove diventa difficile trovare spazio e tempo per coltivare la passione per uno sport bellissimo. E la buona notizia, questa volta, arriva da Fabbrica. Nella frazione del Comune di Peccioli, infatti, è nata una nuova società, la neo costituita Fabbrica Calcio 2024. Un nuovo gruppo dirigenziale che si è preso a cuore l’impegno di riportare il calcio dove era stato lasciato poco più di un anno fa. La nuova dirigenza si è presentata sabato 4 maggio con una visita istituzionale in Municipio.

"Non è stato facile trovare un nuovo gruppo nel nostro borgo che conta pochi abitanti, ma dietro l’impulso anche dell’amministrazione comunale e di persone che hanno creduto in questo progetto, siamo riusciti ad arrivare alla costituzione della nuova società, il Fabbrica Calcio 2024 - spiega Carlo Montagnani, presidente del nuovo sodalizio, insieme agli altri dirigenti - Vogliamo fare prima di tutto un doveroso ringraziamento a chi per più di 50 anni ha condotto le redini del calcio nel nostro paese. Grazie davvero all’Us Fabbrica, al presidente Silvano Panchetti e a tutti i consiglieri che si sono succeduti nel tempo".

L’ultima stagione nei campionati della Figc per l’Us Fabbrica è quello di Seconda Categoria nella stagione 2022-2023. Ora il nuovo sodalizio, dopo un anno di stop, vuole ripartire con un nuovo slancio e iniziare a lavorare per ripartire con un nuovo gruppo dalla Terza Categoria. "Dopo un’annata in cui a Fabbrica il calcio si è fermato e sono mancate quelle domeniche passate insieme al campo, è ora tempo di ripartire - spiega ancora Montagnani - Ci sono state persone nel paese che, con impegno, hanno cercato, per molte sere, di formare un nuovo gruppo per poter ripartire. Siamo riusciti a formare un consiglio di 11 persone e il nostro scopo è formare la squadra e lavorare con i giovani di Fabbrica per riportare persone allo stadio. La nostra associazione, però, è pensata come una Polisportiva e cercherà, con un progetto di cinque anni, di creare eventi sul territorio riguardanti anche altri sport, come pallavolo, calcio a 5, basket all’interno del nostro meraviglioso oratorio, realizzato tanti anni fa dall’amministrazione comunale".

Un progetto a lungo termine, dunque. "Crediamo che le frazioni e i piccoli paesi non debbano morire, anzi devono essere rivitalizzati - aggiunge ancora il presidente del Fabbrica Calcio 2024 - Dobbiamo coinvolgere quante più persone possibile per farle uscire di casa e renderle partecipi. Sappiamo che ripartire da zero non è facile. Quindi speriamo che sia l’amministrazione comunale che le aziende locali possano darci una mano nella nostra attività. Anche se siamo consapevoli che non sia facile, in questo periodo, trovare le risorse disponibili. Noi ce la metteremo tutta".

Il primo evento è già in calendario: una cena di ripartenza del calcio a Fabbrica, aperta a tutta la popolazione, sabato 25 maggio al Centro Polivalente. Seguirà, nei mesi successivi, la presentazione della squadra di calcio e di tutto lo staff tecnico.

Questa la nuova dirigenza del Fabbrica Calcio 2024: Carlo Montagnani (presidente), Piero Bigazzi (vicepresidente), Marco Stefanini (amministratore delegato e segretario), Matteo Zamparini (tesoriere), Enrico Falossi (direttore sportivo), Antonio Belcari (direttore generale), Daniele Montagnani (addetto pubbliche relazioni), Raffaele Liccardi, Federico Montagnani, Marco Frangioni e Stefano Gasperini (consiglieri).