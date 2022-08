La Freccia Azzurra scatta verso la nuova stagione tra conferme e novità

E’ tempo di ripartire per il calcio giovanile ed in particolare per la Freccia Azzurra, che continuerà il percorso già intrapreso negli ultimi anni e contrassegnato da una costante crescita tecnica di tutte le squadre allestite e da un inesorabile miglioramento delle strutture e dei servizi, in primis con il completo ripristino dello storico impianto del campo comunale 'Abetone' ed il restyling dell’ancor più mitico 'Santa Marta', la vera casa frecciata. Ma chi si ferma è perduto e perciò, nonostante le difficoltà evidenti dell’intero panorama calcistico giovanile pisano, la Freccia Azzurra non solo si conferma, ma addirittura rilancia i propri progetti ricchi di ambizioni, proiettandosi tra le realtà sportive più consolidate e dinamiche della città. Considerando l'aspetto tecnico, a fine agosto inizierà il periodo di preparazione di tutte le squadre frecciate che anche quest’anno copriranno l’intero arco delle categorie possibili, dalla Scuola Calcio alla Terza categoria con la graditissima e piacevolissima partecipazione di tante ragazze che si avvicinano al calcio.

Il sodalizio del presidente Agostino Monorchio continuerà ad avvalersi delle competenze edell’esperienza di uno staff affidabile e serio: dal direttore sportivo, Massimiliano Romano allo staff dirigenziale che si avvale anche delle figure di Piero Valtancoli e Fabio Durante (Logistica e Strutture), Olindo Ciferri, (amministrazione e segreteria), Lucia Dinelli (Bar e Accoglienza), Marian Gallo, Riccardo Rossi e Massimiliano Tozzini (Eventi, manifestazioni e sito web). La prima squadra a ritrovarsi a fine agosto sarà la Terza Categoria di mister Fabio Durante che si conferma ai nastri di partenza con il solito gruppo arricchito di qualche nuovo innesto, ma con ormai un po' di esperienza in più da far fruttare. Poi sarà la volta degli Juniores dei misters Andrea Tinucci e Riccardo Cioni che si cimenteranno in un campionato tosto e difficile, ma con l'idea comunque di far bene e di dare seguito alla già buona esperienza degli ultimi anni.

Confermatissimi i mister delle categorie Allievi: rispettivamente Paolo Valentini (Allievi 2006) e Tommaso Benetti (Allievi B 2007) continueranno il lavoro proficuo e già eccezionale su due gruppi importanti ed affiatatissimi. Nei Giovanissimi 2008 toccherà ai mister Mattia Mazzaccaro e Federico Conforti riportare entusiasmo e continuità in uno dei gruppi storici della società pisana, mentre nei Giovanissimi B 2009 continuerà il suo lavoro Mauro Balestri, coadiuvato da Mathieu Duchenne. Le squadre degli Esordienti (2010 e 2011) della Freccia Azzurra, vero punto di forza della società di via Donadoni, saranno affidate alle attente e scrupolose cure dei mister Maurizio Micomonaco, Francesco Giannicchi (2010) e Alessandro Formica, Rinaldo Pellegrini (2011). Alla guida delle squadre Pulcini, invece, ci saranno mister Lorenzo Micomonaco e Lucio Catalano per la categoria 2012 ed il confermato Lorenzo Vouk insieme ad Andrea Vestri per i 2013. I Primi Calci saranno seguiti da Simone Bracaloni ed Elena Leoni (2014), mentre i gruppi Primi Calci/Piccoli Amici a partire dai nati nel 2015 sino ai nati nel 2017 (saranno formate diverse squadre con i nati dal 2015 al 2016) sarà costituito un vero e proprio staff di lavoro, supervisionato dal ds, e con il contributo fondamentale degli istruttori Massimiliano Tozzini, Andrea Bianchi e Andrea Casarosa.

L’esperto e affidabile Rinaldo Pellegrini accoglierà i ragazzi che si vorranno avvicinare all'avvincente ruolo di portiere. A testimonianza e conferma di quanto la Freccia Azzurra sia particolarmente attenta alle squadre più piccole sono state stipulate delle convenzioni per l'utilizzo della palestra delle scuole 'Fibonacci' di via San Francesco. Per informazioni ed iscrizioni (a partire dalle bambine e dai bambini nati nel 2017) è possibile rivolgersi alla segreteria della Freccia Azzurra presso la sede di via Donadoni, 1 a Pisa .Cel./Whatsapp 3927912732 - Sito web: https://www.frecciazzurracalcio.it - Email: frecciaazzurra1964@gmail.com - Pagina Facebook: www.facebook.com/frecciazzurra1964.