Saranno maglie 'storiche': il Pisa svela le nuove divise agli Arsenali Repubblicani

Il Pisa Sporting Club è pronto a svelare i Kit Gara ufficiali per la stagione agonistica 2022-2023. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 luglio (ore 19) con un evento destinato a legare il nuovo look dei nerazzurri alle tradizioni storiche della nostra città.

Ad ispirare i Kit Gara Adidas per la prossima stagione sono stati infatti i colori del Gioco del Ponte, la manifestazione storica più conosciuta e amata della città di Pisa. E grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’ufficio Manifestazioni Storiche del Comune di Pisa saranno proprio i combattenti e i figuranti del Gioco a fare da scenografia alla prima 'chiamata alle armi' della nuova stagione. Teatro dell’evento lo splendido scenario degli Arsenali Repubblicani, già pronti ad accogliere le nuove maglie nerazzurre con, sullo sfondo, la Torre della Cittadella e Piazza San Paolo a Ripa d’Arno dove oltre 113 anni fa il pallone iniziò a rotolare nella nostra città.