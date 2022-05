A Cascina arriva il grande calcio con il 37° Memorial Martinelli e il 7° Memorial Fiorentini

Tutto è pronto per la disputa del 37° Memorial Pietro Martinelli (Giovanissimi) e del 7° Memorial Fabio Fiorentini (Esordienti), che porteranno a Cascina anche società blasonate come Torino e Sampdoria. Ad ospitare la partite saranno i campi del 'Redini' e del 'Fiorentini', già imbandierati per l’occasione, da venerdì 27 a domenica 29 maggio. "Ringrazio i Pulcini Cascina per aver riportato il torneo Martinelli dopo la pausa forzata del Covid - è stato il saluto iniziale del sindaco Michelangelo Betti - si tratta di una delle manifestazioni più longeve del territorio, con partecipazione di società di altissimo livello come si vede dall’albo d’oro. Per il calcio giovanile è senz’altro un punto di riferimento e negli anni si è affiancato anche il Memorial Fiorentini. Per noi è motivo di soddisfazione poter ospitare un torneo di questo livello sul nostro territorio. Un territorio che pullula di associazioni sportive che riescono a far crescere i ragazzi in ambito sportivo ma anche in senso relazionale, in un’epoca invece contraddistinta dai social. Ringrazio Roberto Fiorentini che da sempre porta avanti, con grande impegno, l’organizzazione del memorial".

E proprio Roberto Fiorentini, presidente dei Pulcini Cascina, è entrato nei dettagli del torneo. "Non è stato facile organizzare tutto a causa del Covid - ha detto Fiorentini - e siamo dovuti scendere a 8 squadre anziché 16. Ringrazio l’amministrazione comunale perché gli impianti sono tenuti alla perfezione e siamo sicuri che faremo una bella figura. Ringrazio anche gli amici dell’Atletico Cascina che contribuiscono all’organizzazione della manifestazione: spero che prendano le redini del memorial. Quest’anno avremo anche il ricevimento in Comune delle squadre finaliste, in programma domenica alla 11".

Alla conferenza è intervenuto anche Franco Marini, delegato provinciale della Figc. "Dopo la pandemia, speriamo di poter ripartire in condizioni di normalità. L’augurio è che vinca lo sport: come Federazione il nostro auspicio è che l’organizzazione dei tornei giovanili riesca alla perfezione. In bocca al lupo". Come detto, al fianco dei Pulcini ci sarà l’Atletico Cascina. "Come società stiamo collaborando con i Pulcini con grandissima soddisfazione e orgoglio - ha sottolineato il presidente Sandro Castagna - abbiamo trovato qualcosa di già strutturato e ben organizzato, alla faccia di chi dice che a Cascina non dura niente. Partecipiamo con le nostre squadre e per i ragazzi confrontarsi con certe società è una soddisfazione che resterà a lungo impressa nelle loro menti. Da questo torneo sono passati fior di campioni e cito solo l’arbitro Valeri, il portiere blucerchiato Audero o l’empolese Asllani. L’auspicio è che ci possa essere una bella partecipazione e faremo di tutto per presentare due campi in ottime condizioni: faccio i complimenti all’amministrazione perché ci ricordiamo bene in che condizione fosse il Redini un anno fa, mentre oggi è tutt’altra cosa".

A chiudere la conferenza è stata l’assessore allo sport Francesca Mori. "Roberto Fiorentini è un motore che gira al massimo e fa sembrare facili anche le cose difficili. Lo ringraziamo e siamo felici che ai Pulcini si sia affiancato anche l’Atletico Cascina, a dimostrazione che la collaborazione tra società può solo portare giovamento al territorio. I due memorial - ha aggiunto Francesca Mori - sono importanti non solo per i giovani, ma anche perché sono dedicati a due personaggi che amavano il nostro territorio e lo promuovevano attraverso lo sport. Grazie a questo torneo, Cascina avrà ancora una volta una ribalta nazionale".

Memorial Fiorentini: Pisa, Atletico Cascina, Pontedera, Pisotiese, Bellaria, Aquila Montevarchi, Lucchese, Academy Livorno.

Memorial Martinelli: Pisa, Atletico Cascina, Pontedera, Zambra, Torino, Lucchese, Sampdoria, Pistoiese.