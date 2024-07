La prima maglia della stagione 2024-25 sarà svelata a Bormio

Sarà un week end speciale quello che attende i tifosi nerazzurri presenti a Bormio per seguire la preparazione precampionato del Pisa Sporting Club. Calcio, natura, avventura, divertimento, appuntamenti esclusivi e una sorpresa. Oltre alle attività già programmate e consultabili direttamente nell’apposita area Bormio 2024 presente sul sito ufficiale, venerdì 19 luglio si aprirà ufficialmente al Centro Sportivo US Bormiese, quartier generale del Pisa, la Fan Zone dedicata ai tifosi nerazzurri con intrattenimento musicale, momenti esclusivi con i protagonisti in nerazzurro e tante altre iniziative divertenti e coinvolgenti. Senza dimenticare alle ore 19.30 l’apericena con DjSet dedicato ai tifosi nerazzurri presso il Bar Bormio.

Sabato 20 tornerà in campo il Pisa Sporting Club per affrontare in amichevole (ore 17.30) i dilettanti de La Fucina ma l’attesa è tutta per il saluto della squadra in piazza Kuerc (ore 21.30), un evento durante il quale sarà svelata la prima maglia ufficiale che i nerazzurri indosseranno nella stagione agonistica 2024-2025.

Domenica, infine, ancora tante iniziative coinvolgenti presso la Fan Zone e tanto nerazzurro. Soprattutto presso lo Store Ufficiale Pisa Sporting Club che sarà attivo durante tutto il week end proprio all’ingresso del Centro Sportivo che ospita gli allenamenti e i test match dei nerazzurri; un punto vendita esclusivo nel quale trovare gadgets, prodotti ufficiali e, ovviamente, anche la nuova prima maglia del Pisa Sporting Club.