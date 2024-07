Innovazione e continuità: il Pisa svela la prima maglia 'marchiata' Cetilar

Tradizione e continuità, con il nerazzurro a brillare più splendente che mai. Nella serata di sabato 20 luglio, nella centrale piazza Kuerc di Bormio, il Pisa Sporting Club ha presentato la prima divisa ufficiale che indosserà la squadra di Pippo Inzaghi nella stagione 2024-25.

Balza all'occhio la differenza principale rispetto alle ultime stagioni: il completo fornito da Adidas (che si conferma sponsor tecnico della società di via Battisti dal 2017) presenta strisce verticali più larghe, con un tono di blu più intenso rispetto a quello che caratterizzava la maglia della scorsa stagione. I pantaloncini sono neri con inserti blu, così come i calzettoni.

Al centro della maglia, anche per l'annata 2024-25, c'è lo sponsor Cetilar, brand della multinazionale 'dall'anima pisana' PharmaNutra: un'altra graditissima conferma ereditata dalle scorse annate. Di fronte a un folla numerosissima, salita in Valtellina per seguire dal vivo la preparazione della formazione di mister Inzaghi, la squadra al gran completo ha vissuto la presentazione del primo kit ufficiale indossato, per l'occasione, da capitan Antonio Caracciolo.

Con loro il presidente Giuseppe Corrado e il direttore sportivo Davide Vaira accolti sul palco, assieme al tecnico Inzaghi, dal sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e dal presidente della US Bormiese Paolo Bazzeghini a suggello di questo gemellaggio sportivo tra le due realtà. Nei prossimi giorni altri due eventi dedicati faranno da scenario per la presentazione della seconda e della terza divisa della nuova stagione.

Riguardo al connubio tra PharmaNutra e Pisa Sporting Club, avviato nella fase finale della stagione 2019-20, intervengono il presidente Corrado e l'amministratore delegato dell'azienda Carlo Volpi. "Siamo davvero orgogliosi e felici che PharmaNutra abbia deciso di continuare ad affiancarci in questo viaggio verso un orizzonte di successi sportivi - il pensiero di Giuseppe Corrado - Il tutto a vantaggio del nostro club, del territorio, della città di Pisa e di tutti i tifosi che ci seguono con tanta passione e tanto amore in ogni momento del nostro cammino. Dobbiamo essere grati ai fratelli Lacorte, che hanno saputo creare una realtà industriale di livello internazionale e hanno saputo credere da subito al progetto sportivo del Pisa Sporting Club".

"Siamo entusiasti di iniziare una nuova stagione al fianco del Pisa Sporting Club, nuovo capitolo di una partnership tra due eccellenze del territorio che in primo luogo si fonda sulla condivisone di valori comuni - commenta Carlo Volpi, COO di PharmaNutra - E’ un percorso iniziato quattro anni fa, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare insieme e di regalare grandi soddisfazioni alla città e ai suoi appassionati tifosi, che meritano il meglio. Il coinvolgimento di PharmaNutra è totale e vissuto con passione, è un rapporto che va oltre la presenza del brand Cetilar sulle maglie da gioco, attraverso una serie di iniziative comuni che svilupperemo nei prossimi mesi e che avremo il piacere di condividere con tutta la cittadinanza".

Nel frattempo la preparazione prosegue fortunatamente senza intoppi sul piano degli infortuni. Nel pomeriggio di sabato 20 luglio i nerazzurri hanno sostenuto il secondo test amichevole, superando 6-1 i dilettanti de La Fucina, una compagina nata da un'intuizione del mondo dei social e sbarcata in Serie D. A segno per il Pisa Nicholas Bonfanti con una doppietta, Beruatto, Dubickas e i giovani Raychev e Sala.

Dopo l'allenamento mattutino di oggi, la squadra si ritroverà agli ordini di Pippo Inzaghi domani, lunedì 22 luglio, per riprendere il consueto programma delle doppie sedute giornaliere. Tra domani e mercoledì, infine, raggiungeranno il ritiro anche i calciatori che hanno goduto di un supplemento di ferie visto l'impegno nei Campionati europei: Marius Marin, Adrian Rus e Jan Mlakar.