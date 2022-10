Scatta la stagione dell'Aics Pisa: al via 90 squadre di calcio a 5 e calcio a 7 e 12 formazioni di padel

Tutti al via o quasi i campionati del Settore calcio a 7 e 5 Pisa Aics. Sono 90 le squadre partecipanti, 7 gironi ai nastri di partenza e quest’anno ci sarà l’interessante novità del Padel con 12 squadre partecipanti per un totale di ben 102 squadre. Il Padel è uno sport simile al Tennis, viene giocato in coppia ed è sempre di più diffuso sul nostro territorio. Il girone unico del calcio a 7 Over 40 inizia giovedi 27. Anche il girone B del calcio a 7 è slittato di una settimana per motivi organizzativi e ha debuttato questa settimana. Prendiamo confidenza con i nominativi delle squadre che poi conosceremo una ad una.

Calcio a 5 girone A del Lunedi

Sul campo di Zambra gol a raffica con Locals only Tirrenia che la spunta per 10 a 9 su Aquila Nera, due partite ai Mortellini Coltano con Enrico Team che vince per 5 a 4 sul Cenaia mentre Le teste di Ceppa hanno battuto per 6 a 3 Gli scappati di casa. Sul campo di Riglione i Leoni di San Marco non ruggiscono, ne prendono 12 da Punto Radio campione in carica ed è il risultato più evidente fra i gironi mentre la Scepre ha fatto barriera ai Passi vincendo 7 a 4. A Asciano gli Old Star battono gli Wombat United per 8 a 3 mentre a Metato il Costa Rica strapazza il Bargi group per 8 a 2

Girone B del Martedi

Al Five to five di Asciano i Real Colizzati battono il Casa 24ore.it per 7 a 5 mentre il Nodica si impone per 12 a 4 sui Leoni di San Marco. A Metato Il San Martino Ulmiano va sul 6 a 3 contro il Molina mentre lotta Il Sail Post che cede al Bocchia per 7 a 8. A Riglione Scarpellini edilizia batte per 4 a 3 il Birra Real. Il Patatinalkos fa fuori 6 a 1 il New Team. A Oratoio Morka Pisa 7 a 3 su Casino dei Nobili

Girone C del giovedi

A Riglione per un gol (7 a 6) Kukes ha la meglio su QDC mentre ad Asciano il GP The Butcher vince su WLF 5 a 4 e l’Atletico Val Graziosa asfalta 9 a 2 l’Ema Safety Solution. Sul campo di Zambra, Bar Sport batte Nepi Bar per 4 a 3 mentre pareggiano 1 a 1 Zambra e Rinascita popolare. A Oratoio Reedha FC travolge 10 a 1 GF2000. A Riglione il Planasia FC non ha problemi vs BirraReal per 7 a 2.

Calcio a 7 Girone A del Lunedi

Sul campo di Oratoio Scintilla l’Atletico Moggino 7 a 2 su Atletico Val Graziosa mentre Arci Casciavola e Pugnanese pareggiano per 4 a 4. Ai Mortellini ancora un pareggio fra Sant’Ermete City e Atletico Madrink 3 a 3 mentre lo Zambra si impone 5 a 1 sul Cisanello. Sul campo Cep Pierin del Vaga la Popolare CEP 2 a 1 su La compagnia Arancini. Al Don Valerio Cei di Limiti di Pontasserchio l’AC Avane detentore del titolo provinciale si impone sul Porta a Piagge per 3 a 1

Girone C del Mercoledi

Sul campo dell’Oratoio Scintilla FC Totani prevalgono 7 a 3 sui Celestini mentre l’Atletico Piazzetta ha superato La Scepre 5 a 2. A Coltano il Visignano non ha problemi su Darby Davils (4 a 1); Calcesana 5 a 3 su VIP. Al Cep, la squadra del TU MA si impone 5 a 3 su City surf. A Limiti Pontasserchio, la ASD Vecchiano travolge il Rayo Pellicano per 13 a 2 la vittoria più eclatante dei gironi.

La consueta festa annuale al Teatro Val Graziosa di Calci, con una notevole presenza di circa 200 persone appartenenti alle società calcistiche è stata ideata dal responsabile Simone Del Moro per presentare i nuovi campionati 2022/2023. Era presente il sindaco Massimiliano Ghimenti. Non poteva mancare il presidente provinciale e vice presidente Regionale Aics Riccardo Cateni. La scuola di ballo e danza 'Dancing Team' di Pisa-Ospedaletto ha ravvivato l’evento con coreografie danzanti interessanti. Un angolo speciale per Punto Radio l’emittente che è un 'punto' di riferimento per gli sportivi del territorio con Simo Dj. alla consolle.

Del Moro ha fatto richiamo al senso di responsabilità dei giocatori per arrivare in orario agli incontri e la prima giornata ha avuto conferma della puntualità con la quale sono iniziate le partite. L’evento di Calci è stata l’occasione per presentare lo staff che sarà stretto collaboratore di Del Moro e si metterà a disposizione per chi avrà bisogno di un supporto o chiarimenti in merito nell’evolversi dei campionati. Sono saliti sul palco Alessandro Taccini designatore degli arbitri e stretto collaboratore per il settore calcio a 5 e a 7, di lunga militanza nell’AICS, Salvatore Reale responsabile del settore arbitri, Alessandro Sergi responsabile Padel, Stefano Cateni responsabile calcio a 11. Novità l’addetto Stampa e comunicazioni AICS Marlo Puccetti per mantenere al meglio i contatti fra le squadre e i tifosi con interviste a sorpresa. Altra novità che prenderà il via nella prossima primavera il 'beach soccer' di cui sarà responsabile Tommaso Bonanni, Vincenzo Romano darà il suo contributo come social media manager; Maurizio Sessa è tecnico luci audio e suono.