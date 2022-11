Verso Bari-Pisa: biglietti in vendita e squadra al lavoro

Il Pisa va di corsa verso la trasferta di Bari. Dopo la terza vittoria consecutiva all'Arena Garibaldi, che ha anche allungato a nove la striscia di risultati utili consecutivi, gli uomini di Luca D'Angelo non intendono più fermarsi. La rincorsa partita due mesi fa, con una classifica che poneva lo Sporting Club tristemente all'ultimo posto, ha portato i nerazzurri adesso a sole tre lunghezze dai playoff. E domenica 4 dicembre (alle 15) il calendario propone proprio uno scontro diretto contro una formazione che occupa un posto nella griglia degli spareggi: il Bari, a quota 22.

Il Pisa si presenterà al San Nicola quasi al completo. Gli unici calciatori in forte dubbio per la trasferta pugliese sono Nicolas e Cissè, entrambi alle prese con un lavoro individuale sui terreni di San Piero a Grado. Il resto del gruppo si sta allenando con tanto entusiasmo e anche i reduci dalle nazionali che una settimana fa avevano accusato qualche acciacco stanno gradualmente tornando al top della forma.

I biglietti per la trasferta barese sono in vendita sul circuito Ticketone: saranno disponibili presso i consueti punti vendita e anche online fino alle 19 di sabato 3 dicembre. "La Società SSC Bari informa inoltre che il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella Provincia di Pisa e non c’è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione. Per l’acquisto dei biglietti sarà considerata come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unica riportante la città di residenza. Il titolo d’ingresso non è rimborsabile. L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS)".

Intanto la società di via Battisti ha avviato anche la prevendita dei tagliandi per la sfida con l'Ascoli di giovedì 8 dicembre (che si giocherà alle 18 all'Arena Garibaldi), valida per il sedicesimo turno del campionato cadetto. I biglietti sono in vendita nei soliti punti vendita e non online, poiché la sfida è giudicata a rischio dalle autorità di pubblica sicurezza.