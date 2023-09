Verso Pisa-Bari: attivo il servizio di rivendita del posto in abbonamento

Sabato 16 settembre riparte il campionato dello Sporting Club. Alle 14 il Pisa incrocerà gli scarpini con il Bari, alla ricerca di quella vittoria casalinga che manca da ben sei mesi. L'ultimo acuto sul terreno dell'Arena Garibaldi, infatti, risale al marzo scorso, quando con un secco 2-0 i nerazzurri liquidarono il Benevento. Un digiuno lunghissimo, che mister Aquilani e i suoi uomini intendono spezzare per rilanciare l'entusiasmo della tifoseria dopo i due passaggi a vuoto contro Parma e Modena.

Sono in vendita i tagliandi sul sito di Ticketone e nei tradizionali punti vendita:

- Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Questi i prezzi dei biglietti:

- Curva Nord

(Settore Esaurito – disponibile solo con servizio Ticketag)

Intero. 23 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

- Curva Sud

Intero. 23 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

- Gradinata Premium

Intero. 34 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

- Gradinata Laterale

Intero. 31 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

- Tribuna Inferiore

Intero. 42 euro (+ 6 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 23 euro (+ 2 euro d.p.)

- Tribuna Superiore

Intero. 60 euro (+ 8 euro d.p.)

Under 14. 14 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 23 euro (+ 2 euro d.p.)

La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti. La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2009. La novità principale è legata all'attivazione del servizio Ticketag, curato da Ticketone, che consente ai possessori di abbonamento nel settore di curva nord di cedere il proprio posto qualora fosse impossibilitato a recarsi allo stadio. I tifosi abbonati in curva possono cedere il posto ad un altro tifoso in possesso della Membership Pisa Card.

Basta registrarsi sulla piattaforma al seguente link https://pisa-ticketag.ticketone.it/ utilizzando la propria mail e una password a scelta e, una volta creato il proprio account, inserire all’interno dell’area personale i dati della propria Membership Pisa Card. Questa operazione è necessaria sia che si voglia vendere oppure acquistare un biglietto. Per ogni gara l’abbonato potrà visionare i prezzi di rimborso di ciascun biglietto e scegliere se metterlo in vendita o meno. Qualora il biglietto venisse acquistato da un tifoso, all’abbonato sarà corrisposto un credito in denaro riscattabile per mezzo bonifico.