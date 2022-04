Pasquetta all'Arena: in vendita i biglietti di Pisa-Como

Tolto il macigno psicologico del pericolo di una penalizzazione in classifica, è arrivato il momento di spingere a tavoletta sull'acceleratore per giocarsi tutte le chance rimaste di agganciare i primi due posti in classifica. Il caso plusvalenze è scoppiato come una bolla di sapone, la dirigenza si muoverà con il ricorso per cancellare, o almeno ridurre al minimo, ammenda e squalifiche, e tutto l'ambiente può ricaricarsi in vista delle ultime quattro gare di stagione regolare. Nonostante abbia perso un po' di terreno rispetto a chi lo precede, il Pisa ha ancora la possibilità di lottare per la promozione diretta in Serie A. La gara da non fallire è quella di lunedì 18 aprile, quando all'Arena Garibaldi arriverà il Como (ore 18).

Ci sarà bisogno di tutto il supporto del pubblico per conquistare tre punti vitali nella volata finale. La prevendita degli oltre 9mila tagliandi a disposizione per i tifosi nerazzurri è già iniziata. Come di consueto la società di via Battisti ha predisposto una prima fase di prelazione e una seconda di vendita libera. I biglietti si trovano sul sito di Ticketone (acquistandoli online non si può usufruire della modalità 'Ridotto') e nei punti vendita:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

La prelazione proseguirà fino a giovedì 14 aprile (ore 14): potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan - Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà giovedì 14 aprile (ore 15) salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.