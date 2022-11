Verso Pisa-Ternana: aperta la prevendita dei biglietti

Iniziano ad accendersi i riflettori sulla sfida che segnerà il ritorno in campo del Pisa. La sosta per le nazionali che si sta svolgendo in questi giorni coinvolgerà anche il fine settimana del 19 e 20 novembre, quando la Serie B rimarrà ferma. Dalla settimana successiva il campionato tornerà sui campi e non ci si fermerà più fino al 26 dicembre (compreso). La data da cerchiare sul calendario è quella di sabato 26 novembre, quando all'Arena Garibaldi il Pisa ospiterà la Ternana (ore 18) in una sfida che potrebbe spingere Marin e compagni un po' più vicino ai playoff.

I biglietti per la partita sono già a disposizione: la prevendita, però, al momento è aperta esclusivamente nei punti vendita. L'Osservatorio per le manifestazioni sportive infatti non ha ancora sciolto le riserve riguardo alla vendita online: le storie tese tra le opposte curve degli anni passati impongono alle autorità una riflessione approfondita. E non è scontato che si vada verso il via libera all'apertura delle vendite anche su internet. Anzi, tutto lascia pensare che i tagliandi potranno essere acquistati soltanto dai rivenditori autorizzati.

Questo l'elenco:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22);

- Pisa Store (via Luigi Bianchi);

- Solo Pisa (via Piave);

- Tifo Pisa (Fornacette).

Questi i prezzi dei biglietti

- Curva Nord

Intero. 16.50 euro

Under 14. 6.60 euro

- Gradinata

Intero. 26.40 euro

Under 14. 6.60 euro

- Tribuna Inferiore

Intero. 38.50 euro

Under 14. 6.60 euro

Disabili. 16.50 euro

- Tribuna Superiore

Intero. 55 euro

Under 14. 6.60 euro

Disabili. 16.50 euro

Tutti i prezzi sono già comprensivi del diritto di prevendita. La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.