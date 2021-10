Verso Pisa-Pordenone: tornano gli ultras in curva, biglietti in vendita dal 14 ottobre

Le notizie ufficiali sono due, legate tra di loro e molto importanti per l'immediato futuro della squadra allenata da Luca D'Angelo: la capienza dell'Arena Garibaldi passa al 75% (circa 7.500 i posti a disposizione, compreso il settore ospiti) e in Curva Nord tornano i gruppi organizzati. Gli ultras nerazzurri, attraverso un comunicato ufficiale, fanno sapere che torneranno "sugli spalti dell'Arena già a partire dalla prossima gara interna con il Pordenone. L'aumento della capienza a disposizione (sperando che si possa presto tornare al 100 per cento), e il fatto di aver potuto verificare che in questo calcio, dopo la riapertura, è ancora possibile fare tifo e sostenere la squadra alla nostra maniera, sono i fattori che hanno portato a questa decisione, coerentemente con quanto espresso nel precedente comunicato di inizio campionato".

Una botta di adrenalina quindi per tutta la tifoseria nerazzurra, pronta a colorare ed esaurire tutti i posti a disposizione per la prossima gara casalinga: contro il Pordenone si giocherà domenica 24 ottobre alle ore 14. Per questa partita la prevendita dei tagliandi scatterà alle ore 15 di giovedì 14 ottobre. Come di consueto la società ha predisposto una fase di prelazione precedente alla vendita dei tagliandi rimasti eventualmente invenduti. La fase di prelazione online sul circuito Ticketone partirà alle ore 15. Stesso orario per i punti vendita sparsi in città e zone limitrofe:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette

Fino alla giornata di lunedì 18 ottobre (compresa) potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini inserendo i dati richiesti dal sistema (ad esempio, sigillo fiscale o numero tessera tifoso). Qualora il soggetto avente diritto alla prelazione fosse sprovvisto di tali dati o non fosse in grado comunque di completare la procedura di acquisto del biglietto sul sistema on line, potrà recarsi fisicamente in uno qualsiasi dei punti vendita sopra elencati per richiedere il necessario supporto.

I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22). La vendita libera infine inizierà martedì 19 ottobre (ore 10), salvo esaurimento dei tagliandi disponibili. Tale apertura riguarderà anche il settore ospiti.