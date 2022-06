Latignano e San Frediano: c'è la fusione tra i due club

Ufficiale: Latignano e San Frediano si fondono in un'unica società calcistica, la cui Prima squadra disputerà il campionato di Prima Categoria nella prossima stagione. Ad annunciare l'accordo tra le due realtà del comune di Cascina è stata la società del San Frediano, attraverso un comunicato sulla propria pagina Facebook:

"Il San Frediano Calcio 1922 rende noto l'accordo con la società Latignano. La dirigenza latignanese entrerà a far parte della società rossoblù per un progetto di ampio raggio, gradito anche alle istituzioni di Cascina.

Un progetto che permette al San Frediano di tornare a disputare un campionato prestigioso come la PRIMA CATEGORIA, un progetto che rafforza il SETTORE GIOVANILE rossoblù, un progetto che, con due impianti sportivi a disposizione, consente lo sviluppo della SCUOLA CALCIO per i bambini non solo di San Frediano e Latignano ma di tutta la città di Cascina".

fonte foto e articolo: San Frediano Calcio 1922