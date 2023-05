Prima Categoria: amara retrocessione per il Migliarino, il Forcoli vola in finale playoff

Sfuma al 6' di recupero del secondo tempo supplementare la salvezza in Prima Categoria per il Migliarino Vecchiano. Nello spareggio playout del girone A in casa del Corsanico, i biancorossi sbloccano il punteggio nel primo supplemento con Benedettini, ma vengono raggiunti sull'1-1 al 126', a seguito di un calcio rigore molto discubile, trasformato da Cipollini. La formazione di mister Andreotti retrocede in virtù del peggior piazzamento nella regular season, tornando in Seconda Categoria dopo una sola stagione.

Nel girone B stacca il pass per la finale playoff il Forcoli Valdera. Agli amaranto basta l'1-1, al "Brunner", contro lo Jolo (rete di Matta) per continuare a sognare il salto in Promozione. Gli uomini di mister Intoccia se la vedranno nell'ultimo atto con l'Academy Porcari, che, a sua volta, ha estromesso lo Staffoli. Inutile il gol di Gemignani: i biancorossi, costretti a vincere per passare il turno, non vanno oltre l'1-1 e concludono il loro cammino.