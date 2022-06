Prima Categoria: la Volterrana accede all'ultimo atto dei playoff. Clamorosa salvezza in rimonta dello Staffoli

La Volterrana non smette di stupire: dopo aver battuto 1-0, da outsider, il Massa Valpiana in semifinale, i biancoviola di mister Francesco Ciricosta si sono ripetuti con lo stesso risultato nella finale playoff del girone G contro il Donoratico. Sul neutro di Pomarance a decidere l'incontro è stato il gol di Venuto. La Volterrana vola così agli spareggi regionali: ad attenderla per l'ultimo atto, domenica 5 giugno, ci saranno gli aretini del Bibbiena. La vincente verrà inserita in una graduatoria primaria per aventi diritto ed eventuale completamento organico al prossimo campionato di Promozione.

Nel girone B a prendersi la scena è stato invece il doppio confronto playout tra Staffoli e Ponte a Cappiano. A spuntarla sono stati i biancorossi, artefici di una strepitosa rimonta che ha permesso loro di conquistare la salvezza. Dopo il 2-0 dell'andata a favore dei fucecchiesi, nella gara di ritorno (giocata sul proprio campo) lo Staffoli ha chiuso il primo tempo sotto di una rete, salvo poi ribaltare tutto nella ripresa fino al 4-1 finale.