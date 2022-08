Prima Categoria, l'ambizioso San Giuliano protagonista sul mercato

È un San Giuliano rinnovato e con velleità da protagonista quello che si appresta a disputare il prossimo campionato di Prima Categoria. Un mix di gioventù ed esperienza, con la presenza di diversi elementi provenienti da categorie superiori a dare lustro al lavoro svolto dal ds Andrea Luperini, di concerto con il mister Davide Frau.

Si comincia dalla porta: il colpo si chiama Alessio Gambini, classe 2001 cresciuto nelle giovanili di Empoli e Pistoiese ed ex Prato, Cascina e Atletico Etruria. Confermato il portiere Matteo Bertini, promossi dalla Juniores Filippo Contini e Piergiorgio Mattioli. Per quanto riguarda il reparto difensivo sono quattro i volti nuovi, che si vanno ad aggiungere a Lorenzo Contini, Iacopo Lotti e Leonardo Grasseschi: si trattano di Daniele Umalini ('02, ex giovanili Empoli e Spezia, poi Livorno Primavera, Migliarino Vecchiano e Pontasserchio), Federico Di Cocco ('96, dal Fornacette Casarosa), Davide Benvenuti ('99, cresciuto a Pisa e Ponsacco, ultimo anno a Forcoli) e Gabriele Capanni ('92, ex Geotermica e Saline).

In mediana restano in due dalla passata stagione (Cesare Paoletti e Nicolò Micheletti), per il resto tutte new entry. Dall'Urbino Taccola è arrivato Michael Ghelardoni ('99 con alle spalle già quattro stagioni in Promozione ed una in Eccellenza), mentre rispettivamente da Lucchese e Seravezza Pozzi ecco Matteo Gradi ('03) ed Edoardo Nacci ('04). Si sono accasati a San Giuliano anche Mirko Nastasi ('93, dal Fornacette Casarosa), Lorenzo Pellegrini ('94, ex Cep) e Massimo Principe ('97, dall'Urbino Taccola), ma il botto è rappresentato da Giorgio Naldini ('98, l'ultima stagione in Serie D al Cascina). In attacco spazio al talentuoso classe 2000 Matteo Aufiero (già in doppia cifra in Serie D, dopo alcuni infortuni è ripartito con 21 gol l'anno scorso in Seconda a Migliarino) e al suo ex compagno di reparto in biancorosso Francesco Baroni ('00), oltre ai confermati Mirko Sbranti ed Andrea Tognetti. Completano il pacchetto offensivo Oscar Ada Esono ('99, dal Lajatico) e i giovani Filippo Carrara, Giacomo Giovannetti e Thomas Sanfratello.

Il San Giuliano è stato inserito nel girone A di Prima Categoria.