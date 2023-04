Prima Categoria: Migliarino al playout, Forcoli e Staffoli sognano la promozione. Retrocede la Volterrana

Il quadro completo, per quanto riguarda le formazioni pisane, al termine dell'ultima giornata della stagione regolare di Prima Categoria, andata in scena domenica 23 aprile.

Girone A

Sfuma negli ultimi 90' la possibilità di accedere ai playoff per il Fornacette Casarosa, fermato sull'1-1 dal Serricciolo. I rossoblù chiudono al quarto posto ma vengono tagliati dalla 'forbice' di 11 punti rispetto al Folgor Marlia, terzo. Sesta piazza finale per il Calci, ottava per il San Giuliano. Conquistano la salvezza diretta anche San Frediano e Tirrenia, mentre il Migliarino Vecchiano dovrà disputare lo spareggio in casa del Corsanico per evitare la retrocessione. Obbligo della vittoria per i biancorossi, in virtù del peggior piazzamento in campionato.

I verdetti

PROMOSSO IN PROMOZIONE: Viareggio

PLAYOFF: Romagnano-Folgor Marlia

PLAYOUT: Corsanico-Migliarino Vecchiano

RETROCESSO IN SECONDA: Lammari

Girone B

Stagione d'alta classifica per Forcoli Valdera e Staffoli, che si collocano rispettivamente al terzo e al quinto posto finale, accedendo ai playoff. Gli amaranto se la vedranno con lo Jolo (in casa e con due risultati su tre a disposizione), mentre missione più complicata per i biancorossi, attesi dall'Academy Porcari con la vittoria come unico risultato utile per continuare il sogno promozione. Festeggiano il raggiungimento della salvezza la Sanromanese Valdarno ed il Selvatelle; non riesce ad evitare la retrocessione l'Acciaiolo.

I verdetti

PROMOSSO IN PROMOZIONE: Intercomunale Monsummano

PLAYOFF: Academy Porcari-Staffoli e Forcoli Valdera-Jolo

PLAYOUT: Giovani Via Nova-Virtus Montale e Pescia-Spedalino Le Querci

RETROCESSO IN SECONDA: Acciaiolo

Girone C

Nel raggruppamento a prevalenza grossetana-livornese centra la permanenza nella categoria il Pomarance, con un tranquillo nono posto. Dopo il raggiungimento dei playoff nella passata stagione, retrocede invece la Volterrana, penultima. Assieme ai biancoviola saluta la Prima Categoria il fanalino di coda Castelnuovo Val di Cecina.

I verdetti

PROMOSSO IN PROMOZIONE: Belvedere

PLAYOFF: Casolese già qualificata in finale; semifinale Massa Valpiana-Gracciano

PLAYOUT: San Vincenzo-Orbetello

RETROCESSI IN SECONDA: Volterrana e Castelnuovo Val di Cecina