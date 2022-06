Prima Categoria, mercato allenatori: la Volterrana annuncia Cardinali. Malasoma resta a Fornacette

Si sta completando il puzzle degli allenatori per il prossimo campionato di Prima Categoria. Sulla panchina della Volterrana (società che, nonostante la vittoria del suo playoff, ripartirà quasi certamente dalla Prima a causa della posizione di svantaggio nella graduatoria per il ripescaggio in Promozione) siederà Walter Cardinali, il quale prende il posto di Francesco Ciricosta, accasatosi in Eccellenza alla Pro Livorno Sorgenti. Livornese doc, Cardinali ha un passato da calciatore tra Serie D e Serie C mentre da allenatore ha iniziato con le giovanili del Livorno per poi passare a Cecina, Geotermica e Rosignano. Prosegue invece il matrimonio tra Lido Malasoma e il Fornacette Casarosa. L'ex centrocampista del Pisa sarà il tecnico dei rossoblù per la terza stagione consecutiva, la settima a Fornacette contando i quattro anni precedenti nel ruolo di direttore.