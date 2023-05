Prima e Seconda Categoria: il Forcoli punta la promozione, colpo del Casciana Terme col Capannoli

Due squadre, due categorie diverse, un unico obiettivo: continua il sogno promozione per Forcoli Valdera e Casciana Terme. Nella finale playoff del girone B di Prima Categoria gli amaranto battono 2-0 l'Academy Porcari e accedono allo spareggio regionale per il passaggio in Promozione. Partita dominata dagli uomini di Antonio Intoccia sul neutro del Masoni di Fornacette, decisa dalle reti di Matta e Cardini. Nell'ultimo atto il Forcoli se la vedrà contro il Barberino Tavarnelle (vincitore dei playoff nel girone D), domenica 14 maggio, ore 16, al "Leporaia" di Ponte a Egola.

Si tratta invece di un colpaccio la vittoria dei playoff del girone E di Seconda Categoria da parte del Casciana Terme, a scapito del più quotato Capannoli. All'Orsini di Pontedera i rossoblù la spuntano 2-0 sui viola grazie alle segnature di Cammilli e Sibilia. La formazione allenata da Franco Farroni stacca così il pass per gli spareggi intergirone, che la vedono inserita in un triangolare con Resco Reggello e Pistoia Nord. Sfida tra fiorentini e pistoiesi in gara 1, mentre il Casciana Terme scenderà in campo il 21 e il 28 maggio. La vincente non avrà la certezza della promozione, ma potrà contare su un miglior piazzamento nella graduatoria di merito per possibili ripescaggi.