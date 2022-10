Verso Benevento-Pisa: nerazzurri a caccia di conferme dopo il primo successo casalingo

Tira tutta un'altra aria. Il sole risplende e riscalda gli animi, rinfrancati dalla vittoria di domenica scorsa. Il 4-2 finale con cui il Pisa ha battuto il Modena è stato una vera liberazione per tutti: cinque mesi di digiuno di successi casalinghi erano diventati un macigno psicologico enorme. Il percorso compiuto per arrivare a questo traguardo, lungo all'incirca 100 minuti di gioco, è stato un ottovolante di emozioni: dall'atroce beffa del vantaggio ospite, al tripudio per il sorpasso, fino al calvario delle revisioni Var che hanno preceduto i festeggiamenti dopo il triplice fischio. C'è tutto il 'D'Angelo pensiero' nei primi tre punti conquistati sul prato dell'Arena Garibaldi dall'inizio del campionato.

Collettivo, orgoglio e qualità

La squadra, partita benissimo e protagonista di un quarto d'ora di altissima qualità, non si è abbattuta di fronte all'ennesimo scherzo del fato. La carambola con cui il Modena è passato in vantaggio non ha smorzato l'ardore agonisitco dei nerazzurri, che hanno anche proposto una manovra intensa, caratterizzata da un elevato livello tecnico e mai fine a sé stessa. La sintesi perfetta dei concetti inseguiti da Luca D'Angelo: esaltare le abilità dei singoli attraverso la forza del collettivo. Tutti partecipi del progetto: chi parte dal primo minuto e chi subentra a partita in corso.

E' accaduto anche domenica: le sostituzioni hanno marcato una differenza netta tra lo Sporting Club e il Modena e hanno dato un'altra conferma del fatto che, complessivamente, la rosa non vale l'attuale quindicesimo posto. Gradualmente, con fondamenta sempre più solide, la squadra si sta risollevando dopo il pessimo avvio e adesso può comunque prendere una grande boccata di ossigeno: per la prima volta da inizio campionato è fuori anche dalla zona playout. I cinque risultati utili consecutivi testimoniano i netti miglioramenti.

Nonostante una fase difensiva ancora viziata da alcuni errori (17 reti incassate sono un'enormità: il dato è da retrocessione), la manovra offensiva è un punto di forza assoluto del Pisa. Sono già 17 i gol messi a segno, terzo miglior attacco di tutta la B. Gliozzi, con 5 reti, è il vicecapocannoniere del torneo e si sta rivelando il centravanti ideale per il gioco impostato da D'Angelo. Che può contare anche sul sempreverde Masucci e sulla qualità fuori categoria di Torregrossa: il numero 10 viaggia al ritmo di un gol ogni 25 minuti. Sono già 4 i timbri da inizio campionato, nonostante l'ennesimo infortunio muscolare patito e gli appena 100' trascorsi in campo.

Benevento depresso

Sabato 29 ottobre, alle 14, i nerazzurri faranno visita a un avversario in piena crisi. Il Benevento ha accantonato i progetti faraonici delle ultime stagioni: il presidente Vigorito ha rivisto verso il basso le ambizioni del club, frenato anche da uno scollamento evidente tra la squadra e il pubblico. La semifinale playoff raggiunta nella scorsa annata (persa col Pisa) non ha lasciato in eredità praticamente niente in termini di entusiasmo. La rosa giallorossa non è stata rivoluzionata, ma i risultati stentano ad arrivare: al punto che si è già verificato l'esonero di Fabio Caserta e anche Fabio Cannavaro è in fortissima discussione.

L'ex Pallone d'oro e capitano della nazionale campione del mondo nel 2006 non è ancora riuscito a dare una svolta al cammino dei sanniti. Nelle ultime sei gare il Benevento ha raccolto 4 sconfitte e 2 pareggi, rimanendo inchiodato a 9 punti e scivolando dentro ai playout. Una china negativa che ha spinto Cannavaro, al termine della sconfitta per 2-1 a Como, a presentare le dimissioni alla dirigenza. Scelta respinta, ma i problemi sono enormi: il Benevento rimarrà in ritiro fino alla sfida di sabato, alla ricerca dell'identità perduta e delle motivazioni.

Contro i nerazzurri la formazione campana dovrà fare a meno di moltissimi elementi: Viviani, Kubica, Veseli, Glik, El Kaouakibi, Acampora, Tello, Ciano e Vokic. Nel Pisa invece rientrerà Marin dopo il turno di squalifica scontato contro il Modena: D'Angelo potrà contare sull'intera rosa a disposizione. Anche Federico Barba, grande ex della gara al pari di Leverbe sulla sponda opposta, dovrebbe smaltire la contrattura alla coscia. L'unico assente sarà Caracciolo, che ha iniziato l'ultimissima parte del percorso di riatletizzazione dopo l'operazione al ginocchio.

Biglietti in vendita

I tagliandi per la sfida di sabato sono già in vendita. Si trovano sul circuito Ticketone e sono acquistabili sia online che nei consueti punti vendita al costo di 16 euro più diritti di prevendita:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

La società di via Battisti inoltre alle 15 di martedì 25 ottobre aprirà la prevendita relativa alla prossima sfida casalinga, sabato 5 novembre contro il Cosenza: i biglietti dei settori nerazzurri saranno acquistabili esclusivamente dai residenti in Toscana. Attivo sia il canale online (non sarà possibile effettuare in tale modalità l’acquisto del biglietto ridotto), sia nei punti vendita sul territorio.