Si torna in campo: nerazzurri pronti per la volata finale

I battiti iniziano a salire, le emozioni e i pensieri si rincorrono nella mente, l'adrenalina entra in circolo. Il campionato di Serie B è pronto a entrare nella fase finale, quella che emetterà tutti i verdetti e che potrebbe regalare, al Pisa e a Pisa, un sogno che manca da 32 anni. Sabato 2 aprile lo Sporting Club tornerà in campo a Benevento (ore 16.15) per disputare il big match contro i sanniti padroni di casa valido per il 32° turno. I nerazzurri lo faranno dall'alto del loro secondo posto in classifica e forti della vittoria ottenuta nello scontro diretto del girone d'andata, quando una magia di Cohen nel primo tempo decise le sorti della sfida.

La volata finale

Contro i giallorossi campani il Pisa disputerà la prima delle sette finali che lo attendono da qui al termine della stagione regolare. Un percorso duro, reso ancor più complesso dai quattro scontri diretti che costellano la strada: dopo Benevento, in infrasettimanale (mercoledì 6 aprile) all'Arena Garibaldi arriverà il Brescia, poi al terzultimo turno gli uomini di D'Angelo faranno visita al Lecce e chiuderanno l'annata in casa del Frosinone. Ma nessuno, dallo spogliatoio alla tifoseria passando per la dirigenza, tentenna di fronte a questi impegni. Per raggiungere il sogno occorre superare tutti gli ostacoli e tutti gli avversari.

Domani, martedì 29 marzo, il gruppo riprenderà la preparazione dopo essersi goduto altri due giorni di assoluto relax. Doppio allenamento, mattina e pomeriggio, sui campi di San Piero a Grado: anche mercoledì i nerazzurri saranno impegnati in una seduta doppia, mentre giovedì 31 marzo svolgeranno soltanto l'allenamento pomeridiano. Venerdì 1 aprile la squadra si sposterà all'Arena Garibaldi per la rifinitura che precederà la partenza per il ritiro pre-gara in Campania. D'Angelo attende che rientrino dai rispettivi impegni tutti i giocatori impegnati con le proprie nazionali: Lorenzo Lucca, Adam Nagy, Marius Marin, George Puscas e Yonatan Cohen. Una volta tornati alla base, il tecnico e il suo staff valuteranno le loro condizioni nell'ottica dell'utilizzo nel big match di sabato prossimo.

La prevendita per i 1.663 posti a disposizione nel settore ospiti del Vigorito (finalmente la capienza torna al 100%) è attiva sul circuito e nei punti vendita di Ticketone (i medesimi di quando il Pisa gioca in casa). I tagliandi possono essere acquistati fino alle ore 19 di venerdì 1 aprile. Nei prossimi giorni, probabilmente tra mercoledì e giovedì, partirà anche la prevendita per Pisa-Brescia del 6 aprile (ore 19).