Promozione al via, Traversa avverte l'Atletico Etruria: "Siamo pronti, ma occhio ai Colli Marittimi"

Conto alla rovescia per la prima giornata di campionato in Promozione girone C. Domani, domenica 25 settembre, alle ore 15.30, l'Atletico Etruria farà il suo esordio tra le mura amiche del "Lami" di Collesalvetti contro i Colli Marittimi. I biancoblù sono reduci da un'ottima stagione, conclusa con l'eliminazione soltanto in finale playoff, e hanno puntato molto sulla riconferma della rosa; discorso opposto, invece, per i Colli Marittimi, giunti appena fuori dai playoff e artefici di un'autentica rivoluzione in estate. Queste le dichiarazioni di Armando Traversa, allenatore dell'Atletico Etruria, riportate sui canali social della società biancoblù alla vigilia del match:

"Sarà una gara difficile", ammette il tecnico biancoazzurro, "Le squalifiche dei vari Bozzi, Orlandi, Vaglini, Barnini e Cavallini di certo non ci aiutano, ma questo non deve rappresentare un alibi per chi scenderà in campo. I Colli Marittimi? In estate hanno cambiato tanto e si sono rinforzati con elementi di assoluto di valore e con un allenatore che conosce molto bene la categoria. Staremo a vedere". Con diciotto giocatori a disposizione, Traversa avrà modo di rimescolare le carte rispetto al doppio impegno con il Ponsacco: "Veniamo da cinque settimane di preparazione e siamo pronti per l'esordio in campionato. Mi ritengo soddisfatto di quanto fatto in Coppa Italia, anche se onestamente le nostre priorità sono altre".