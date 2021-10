Promozione, derby senza reti ma con tante emozioni tra Atletico Etruria e Colli Marittimi

A Collesalvetti finisce 0-0. Primo punto in campionato per l'Atletico Etruria, mentre i Colli Marittimi recriminano per due episodi dubbi

Bella partita al "Lami" di Collesalvetti tra l'Atletico Etruria e i Colli Marittimi, che si dividono la posta in palio nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione, girone C. Dopo un'iniziale fase di studio, caratterizzata da ritmi piuttosto bassi, i Colli Marittimi sono i primi a rendersi pericolosi intorno al quarto d'ora ma la retroguardia di casa tiene botta. Al 40' la prima fiammata dell'Atletico Etruria: il numero 10 Romeo, il più attivo dei suoi, si rende protagonista di un'azione personale conclusa con un tiro di sinistro che termina fuori di poco.

La seconda frazione di gioco si riapre con le due squadre meno contratte e maggiori spazi a disposizione per i rispettivi attaccanti. L'Atletico Etruria vive un'iniziale fase di pressione, poi, col passare dei minuti, viene fuori la squadra di Venturi, che al 24' trova il gol del vantaggio col tap-in facile facile del classe 2004 De Luca, servito da Fabbri, ma il direttore di gara annulla per presunta posizione di fuorigioco rilevata dal suo assistente: una decisione che scatena tante proteste da parte degli ospiti.

La gara prosegue con i Colli Marittimi che tengono maggiormente il pallino del gioco, mentre l'Atletico Etruria si rende pericoloso soprattutto in contropiede, sfruttando la propria catena di sinistra per arrivare al cross verso l'area. In pieno recupero i Colli Marittimi hanno un'ultima chance per fare bottino pieno sugli sviluppi di un corner: dal traversone ne consegue una mischia in area da cui parte un tiro fermato, secondo gli ospiti, da un tocco di mano di un difensore dell'Atletico Etruria, ma il direttore di gara lascia correre e fischia la fine qualche istante più tardi. Episodi a parte, un pareggio più che giusto per quanto mostrato sul terreno di gioco dalle due formazioni.

Atletico Etruria - Colli Marittimi, il tabellino della gara

Atletico Etruria - Colli Marittimi 0-0

ATLETICO ETRURIA: Lemmi, Nobile, Orlandi, Lorenzi, Bozzi, Kande, Filippelli, Sireno, Coluccia, Romeo, Orfei. A disp.: Gambini, Romboli, Cavallini, Macchi, Anichini, Pedani, Malloggi, Menichetti. All.: Armando Traversa.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Giari, Cosimi, Matta, Gazzanelli, Fabbri, Lepri, Giudici, Poggiolini, Milano. A disp.: Cappellini, Camerini, Di Stefano, Cacace, Sanfilippo, Giovannoni, El Falahi, De Luca. All.: Riccardo Venturi.

Arbitro: Niccolò Galligani di Piombino