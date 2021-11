Promozione, Atletico Etruria-Gambassi 1-1: Orfei segna allo scadere, ma è un pareggio stretto per i biancoblu

Termina con un punto a testa e tanti rimpianti da parte dei locali l'interessante anticipo dell'ottava giornata di Promozione girone C, che vedeva di fronte Atletico Etruria e Gambassi al "Lami" di Collesalvetti". La partita racconta di un sostanziale predominio dei biancoblù di casa lungo l'intera durata del match, imbattutisi però in un Pagani in stato di grazia che ha mantenuto la porta inviolata con numerosi interventi fino ai minuti di recupero, quando solo una magia di Orfei lo ha fatto capitolare.

Già nel primo tempo si segnala un buon numero di occasioni per l'Atletico Etruria: un tiro da fuori di Romeo, deviato dalla difesa, impegna Pagani; Barnini prima sfiora il palo dal limite dell'area, poi costringe l'estremo difensore ospite ad un intervento prodigioso; Romeo, sugli sviluppi di una punizione di Sireno, si presenta a tu per tu col portiere ma spreca malamente. Sull'unica palla gol per il Gambassi nei primi 45' arriva il gol: Rosi approfitta di un'imprecisione di Sireno e batte Gambini con freddezza.

Nella ripresa inizio lento, poi carbura l'Atletico Etruria, che va ad un passo dal pareggio con Orfei (Pagani tocca sulla traversa) e Romeo (miracolo sulla linea di porta dello stesso portiere fiorentino). All'89' i padroni di casa restano in dieci causa espulsione diretta di Romeo per un fallo su Rosi considerato molto discutibile dai locali, ma in pieno recupero arriva il tanto sospirato quanto meritato gol del pareggio firmato da Orfei, con un bellissimo calcio di punizione. Nonostante il risultato acciuffato nel recupero, un 1-1 che sta stretto all'Atletico Etruria per quanto mostrato in campo.

Atletico Etruria - Gambassi, il tabellino della partita

Atletico Etruria - Gambassi 1-1

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi (83' Menichetti), Sireno, Bozzi, Kande, Cavallini (60' Filippelli), Lorenzi, Barnini (57' Coluccia), Romeo, Anichini (53' Orfei). A disp.: Lemmi, Malloggi, Macchi. All.: Traversa.

GAMBASSI: Pagani, Bartolini F. (50' Bruni), Guerri, Ndiaye, Tafi, Paoli, Ciappi (81' Carcione), Ceccatelli, Mazzoni, Rosi, Abbate (64' Fossati). A disp.: Posarelli, Ciacci, Grassini, El Bhit, Buti. All.: Ciappi.

ARBITRO: Nafra sez. Valdarno

RETI: 33’ Mazzoni (G), 93’ Orfei (A)

NOTE: ammoniti Anichini (A) Rosi (G); espulso Romeo (A) all'89'