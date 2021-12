Promozione, l'Atletico Etruria cede il passo allo Sporting Cecina

Cade l'imbattibilità dell'Atletico Etruria tra le mura amiche. Al "Lami" di Collesalvetti passa 3-1 lo Sporting Cecina, al termine di una partita molto più equilibrata di quanto il risultato finale possa far pensare. Avvio ottimo degli ospiti, che passano in vantaggio all'8': cross dalla sinistra di Zoppi, velo di Campisi e gol da due passi di Bernardoni. Col passare dei minuti i padroni di casa crescono e chiudono il primo tempo in avanti, sfiorando il pareggio con Coluccia, Lorenzi e Filippelli. Nella ripresa, dopo appena 1', arriva il raddoppio del Cecina: il direttore di gara rileva un fallo di mano in area di Kande e assegna un calcio di rigore ai rossoblù, che Campisi trasforma. Il match prosegue con la pressione dell'Atletico Etruria, seppur senza grosse occasioni fino al 70', quando Coluccia fa 1-2 a compimento di un'azione insistita sulla destra. L'inerzia sembrerebbe favorire i locali, ma all'81' ancora Campisi, con una splendida azione personale, chiude i conti con la terza rete del Cecina.

Atletico Etruria - Sporting Cecina, il tabellino della partita

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Sireno, Bozzi, Kande, Cavallini, Lorenzi, Coluccia, Anichini, Filippelli. A disp.: Lemmi, Orfei, Barnini, Malloggi, Macchi, Pedani, Menichetti. All.: Traversa.

SPORTING CECINA: Cappellini, Ajdini, Pedrali, Balleri, Modica, Del Gratta, Campisi, Zoppi, Bernardoni, Giannini E., Facenna. A disp.: Nassi, Giannini M., Pagliai, Mecacci, Diagne, Skerma, Bigazzi, Pulizia. All.: Miano.

Arbitro: Bonamici di Grosseto

Reti: 8' Bernardoni (C), 46' rig. Campisi (C), 70' Coluccia (E), 81' Campisi (C)