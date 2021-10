Promozione, l'Atletico Etruria concede il bis: battuto 2-0 anche il Venturina

Vince e convince l'Atletico Etruria, che, dopo aver espugnato Monterotondo, si ripete con l'identico risultato di 2-0 nel match casalingo contro il Venturina. Al "Lami" di Collesalvetti va in scena un primo tempo molto equilibrato, in cui si segnalano varie occasioni da una parte e dall'altra (Sireno e Romeo i più pericolosi per i locali, Di Sacco e Fiorini per gli ospiti) ma nessuna delle due squadre riesce a prevalere. Ad inizio ripresa l'Atletico Etruria sblocca il punteggio: punizione dalla sinistra di Sireno, palla in area di rigore e Kandé batte Berrugi con un tocco di destro. Sotto di una rete, piove sul bagnato per il Venturina, che al 68' rimane in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Fiorini. I padroni di casa aumentano la pressione cercando di chiudere i giochi e, dopo varie occasioni non sfruttate a dovere, trovano il gol del definitivo 2-0 in pieno recupero con Cavallini, che appoggia in rete da due passi su bell'invito di Romeo.

Atletico Etruria - Venturina, il tabellino della partita

Atletico Etruria - Venturina 2-0

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Rolandi, Sireno (89' Anichini), Bozzi, Kandé, Filippelli, Lorenzi, Cavallini, Romeo, Orfei (64' Malloggi). A disp.: Liuzzo, Menichetti, Coluccia, Macchi, Sant, Pedani. All.: Traversa.

VENTURINA: Berrugi, Lancioni, Fiorini, Taddei, Busdraghi, Ghelardi, Bastieri (82' Garzella A.), Mori (55' Garzella C.), Bartolini (58' Poli), Di Sacco, Delconte (87' Biagioni). A disp.: Fabiani, Neri. All.: Verdiani.

Arbitro: Biagini di Lucca

Reti: 57' Kandé, 90'+4' Cavallini.

Note: espulso al 68' Fiorini (V)