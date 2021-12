Promozione, un super Atletico Etruria vince 2-0 in casa dell'Atletico Maremma

Colpaccio dell'Atletico Etruria, che vince 2-0 sul campo dell'Atletico Maremma grazie ad una prestazione di squadra superlativa. La prima frazione di gioco racconta di un sostanziale dominio degli ospiti, che già dopo 3' dal calcio d'inizio si divorano il gol del possibile vantaggio con Bozzi, il quale spara alto sopra la traversa a tu per tu col portiere sugli sviluppi di una punizione. La reazione dei padroni di casa si racchiude in una punizione di Federici ben respinta da Gambini. I minuti scorrono col punteggio bloccato sullo 0-0 fino al 62', quando Barnini porta in vantaggio l'Atletico Etruria con un gol di rapina. L'Atletico Maremma tenta di placare la pressione ospite innervosendo la partita ma all'82' Nobile raddoppia con un bell'assolo in mezzo a due avversari. Nei minuti finali Coluccia sfiora addirittura il tris, ma prima colpisce il palo poi Bigoni risponde presente.

Atletico Maremma-Atletico Etruria 0-2

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Ferraro, Rosati, Sgherri, Federici, Pallassini, Gravina, Riitano, Villani, Vettori, Scalabrelli. A disp.: Pancotto, Giudici, Di Chiara, Pastorelli, Bianciardi S., Bianciardi D., Barbini, Natali, Brutti. All.: Nieto.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Anichini, Bozzi, Kande, Filippelli, Lorenzi, Coluccia, Barnini, Cavallini. A disp.: Liuzzo, Malloggi, Sireno, Macchi, Orfei, Sant. All.: Traversa.

Arbitro: Mariani di Livorno

Reti: 62' Barnini, 82' Nobile

Note: Espulso Bozzi (AE)