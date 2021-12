Promozione, un bomber per il Forcoli: in arrivo dal Picchi Diego Pellegrini

Colpo importante in ottica salvezza per il Forcoli Valdera (Promozione, C), che acquisisce dall'Armando Picchi (Eccellenza, B) le prestazioni dell'attaccante classe '95 Diego Pellegrini. Il nuovo centravanti amaranto vanta un curriculum di tutto rispetto, essendo reduce da varie stagioni in Serie D (2017/18 e 2018/19 col Ponsacco) ma soprattutto in Eccellenza, categoria nella quale ha vestito le maglie di Atletico Piombino, San Miniato Basso, Atletico Cenaia, Cascina (col quale ha vinto lo scorso campionato) e, da settembre 2021, Armando Picchi. A lui il compito di contribuire a suon di gol all'obiettivo salvezza del Forcoli Valdera.