Promozione, l'Atletico Etruria cade 3-2 a Castiglioncello in un'altalena di emozioni

Non una delle prestazioni migliori per la squadra di Traversa, penalizzata da varie assenze

Partita ricca di gol ed emozioni al "Solvay" tra Castiglioncello e Atletico Etruria nel match valevole per la prima giornata del campionato di Promozione, girone C. A spuntarla, al termine di un bel tira e molla che ha visto i padroni di casa andare piazzare l'allungo decisivo nella ripresa contro un avversario di livello ma abbastanza sottotono in questa gara, è la formazione di Citi, con un 3-2 che vale i primi tre punti stagionali.

Pronti-via e il Castiglioncello passa in vantaggio al 4' con Simoncini, che approfitta di un disimpegno errato della retroguardia ospite e infila Gambini dal limite. La reazione non tarda ad arrivare, tanto che al 6' Romeo riporta subito il punteggio in parità con un tiro al giro di sinistro sul quale non arriva Barbetta. Il resto del primo tempo racconta di una partita combattuta, nella quale l'unica occasione degna di nota è il palo colpito da Orfei al termine di un'azione personale.

Nel secondo tempo il Castiglioncello allunga di nuovo con Grandi, che punisce l'ennesimo errore in uscita di giornata della retroguardia avversaria. Dopo pochi minuti Faraoni cala il tris. L'Atletico Etruria non si arrende e al 77' torna in partita con Orfei, che insacca da posizione ravvicinata su cross di Romeo. Nei minuti finali la formazione di Traversa aumenta la propria pressione e sfiora addirittura il 3-3 con una grande azione personale di Cavallini, che, arrivato a tu per tu con Barbetta, calcia incredibilmente a lato. Triplice fischio: Castiglioncello 3 Atletico Etruria 2.

Castiglioncello-Atletico Etruria 3-2, il tabellino della partita

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Nucci, Daugenti, Nencini (60' Grandi), Carelli (50' Fotino), Simoncini, Del Soldato, Francalacci, Faraoni, Lo Vecchio (80' Costa), Mori (60' Andrei). A disp.: Ferraro, Sanfilippo, Battini, Simoncini, Orlandini. All.: Citi.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi (65' Romboli), Filippelli, Bozzi, Kande, Orfei (70' Malloggi), Sireno, Coluccia (80' Macchi), Romeo (75' Anichini), Cavallini. A disp.: Lemmi, Lorenzi, Menichetti. All.: Traversa.

Arbitro: Francesco Masi di Pontedera

Reti: 4' Simoncini (C), 6', 77' Romeo (A), 66' Grandi (C), 72' Faraoni (C)