Promozione, in anticipo Castiglioncello-Colli Marittimi. Dove vedere la diretta

I Colli Marittimi tornano a giocare il Sabato, e con loro torna la diretta del match! La sfida tra Castiglioncello e Colli Marittimi, uno spartiacque per entrambe le squadre, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell'USD Colli Marittimi con il commento del proprio addetto stampa Matteo Marranini, che è già stato la voce delle quattro precedenti dirette dei biancoblù e dei loro highlights ogni weekend.

Dal punto di vista sportivo, il Castiglioncello deve ritornare a far punti dopo due brutte sconfitte e il turno di riposo; la squadra di casa non muove la classifica dal rocambolesco due a due del Rossetti. Gli ospiti hanno umore opposto, arrivando a questo match da due vittorie consecutive ed avendo riagganciato il Cecina al terzo posto nell'ultimo turno. Il tutto si svolgerà nella splendida cornice del Solvay di Rosignano Marittimo, forse il miglior stadio della categoria per trasmettere una partita in diretta.

La diretta inizia alle 15:15, mentre il match alle 15:30. Vi aspettiamo sulla pagina Facebook dell'USD Colli Marittimi!

fonte foto e articolo: Ufficio Stampa USD Colli Marittimi