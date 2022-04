Promozione, Colli Marittimi manca il tris: al "Solvay" vince il Castiglioncello 2-0

Nell'anticipo della 20ª giornata di Promozione girone C i Colli Marittimi incappano in un brutto passo falso per 2-0 in casa del Castiglioncello. Squadre contratte e poche emozioni nel primo tempo, poi, nella ripresa, il match si infiamma. I Colli Marittimi fanno la partita ma si tratta di un possesso sterile, tanto che le migliori occasioni arrivano su azioni di contropiede orchestrate dai padroni di casa. Un pallonetto di Faraoni, a Cappellini battuto, si infrange contro la traversa: è il preludio al gol del Castiglioncello, che arriva al 73' con Lo Vecchio su calcio di rigore. Cappellini intuisce l'angolo di tiro (alla sua destra) ma non riesce a respingere. Tre minuti più tardi i locali colpiscono ancora: splendida incornata sul secondo palo di Grandi sugli sviluppi di un corner e palla all'angolino. La squadra di Venturi prova a reagire, ma il Castiglioncello tiene botta e per il portiere di casa Barbetta è solo ordinaria amministrazione. Colli Marittimi k.o. dopo le due vittorie consecutive con Atletico Maremma e Forcoli e, in attesa delle gare di oggi, possibilmente a -10 dal primo posto a sei giornate dalla fine.

Castiglioncello - Colli Marittimi 2-0, il tabellino della partita

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Gigoni, Carelli (74' Nucci), Francalacci, Nencini, Molinario, Grandi (88' Del Soldato), Mori, Faraoni (74' Fotino), Lo Vecchio, Macchia. A disp.: Filucchi, Capone, Simoncini, Daugenti, Battini, Andrisani . All.: Citi.

COLLI MARITTIMI: Cappellini, Startari, Camerini, Giari, Giudici, Fabbri, Sanfilippo (29' Zaccaria), Giovannoni (65' Calabrese), El Falahi (65' De Luca), Milano, Lepri. A disp.: Frongillo, Rizek, Lika, Giacomelli, Giorgi. All.: Venturi.

Arbitro: Monti di Firenze

Reti: 73' rig. Lo Vecchio, 76' Grandi

NOTE: Al 91' espulso per doppia ammonizione Faraoni (CA)