Promozione, un Forcoli tutto cuore fa 1-1 a Castiglioncello

Termina in parità la sfida del "Solvay" tra Castiglioncello e Forcoli Valdera, valevole per la quinta giornata del campionato di Promozione girone C. Un 1-1 giusto per quanto mostrato in campo dalle due squadre, con gli amaranto bravi a non arrendersi nonostante il gol di svantaggio e la momentanea inferiorità numerica. Partita non bellissima, molto bloccata e con poche occasioni da una parte e dall'altra: il primo brivido si registra ad inizio ripresa ed è il gol del vantaggio del Castiglioncello, firmato da Lo Vecchio, che viene servito sul filo del fuorigioco e batte Bulleri da posizione centrale. Dopo pochi minuti il Forcoli Valdera resta anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per una doppia ammonizione a stretto giro di posta di Mazroui. La gara sembra in discesa per la formazione di Citi, che però non riesce a chiuderla e gli amaranto al 75' raggiungono il meritato pareggio: sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra, Tamberi prolunga di testa, la palla sbatte su Capone e si insacca per la sfortunata autorete dei locali. Il Castiglioncello tenta di reagire, ma pecca nell'ultimo passaggio e, a squadra sbilanciata, a 5' dal termine Daugenti è costretto al fallo da ultimo uomo che gli costa l'espulsione. Gli ultimi minuti vedono le due squadre 10 contro 10 preoccuparsi a non scoprirsi, dividendosi la posta in palio.

Castiglioncello - Forcoli Valdera, il tabellino della partita

Castiglioncello - Forcoli Valdera 1-1

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Del Soldato, Daugenti, Molinario, Carelli, Capone, Grandi, Francalacci, Faraoni, Lo Vecchio, Macchia. A disp.: Ferraro, Gigoni, Nencini, Battini, Lami, Simoncini, Mori, Fotino, Orlandini. All.: Citi.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Bonfigli, Pellegrini, Mazroui, Salvini, Tamberi, Borselli, Martolini, Cardini, Mori, Marianelli. A disp.: Salvadori, Benvenuti, Tamberi, Fiorentini, Migliarini, Bettini, Cheikhna, Favarin, Natali. All.: Natali.

Arbitro: Menta di Piombino

Reti: 53' Lo Vecchio (C), 72' autorete (F)

Note: espulsi al 60' Mazroui (F) e all'85' Daugenti (C)