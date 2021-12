Promozione, l'Urbino Taccola vince all'inglese sul Castiglioncello

Con un gol per tempo l'Urbino Taccola regola il Castiglioncello al "Solvay" (0-2) e arriva alla sosta a ridosso della zona playoff. Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, sbloccata al 40' a favore degli ulivetesi da Nardi, su calcio di rigore, dopo quasi un'intera frazione di gioco caratterizzata da folate offensive da una parte e dall'altra. Il Castiglioncello accusa il colpo e stenta a ripartire, mentre l'Urbino Taccola ad inizio ripresa cresce, potendo contare su un Nardi ispiratissimo, padrone del centrocampo. Dopo un paio di occasioni non sfruttate, al 75' la formazione di Roventini trova il raddoppio: cross dalla sinistra di Ghelardoni, colpo di testa di Toni e palla nel sacco. Il secondo gol è una "mazzata" per il Castiglioncello, che nei minuti finali cerca di reagire a caccia del gol in grado di riaprire i giochi, ma non trova varchi nella retroguardia ospite e nell'unica vera occasione su calcio di punizione è strepitoso il portiere Citti. Da segnalare l'espulsione di Binelli nell'Urbino Taccola per fallo di reazione.

Castiglioncello - Urbino Taccola, il tabellino della partita

Castiglioncello - Urbino Taccola 0-2

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Gigoni, Molinario, Nencini, Nucci, Simoncini, Del Soldato, Mori, Grandi, Lo Vecchio, Fotino. A disp.: Marchio, Capone, Scardigli, Battini, Francalacci, Simoncini, Macchia, Bardi. All.: Citi.

URBINO TACCOLA: Citti, Pasquini, Lazzerini, Taglioli, Laniyonu, Anichini, Pillotta, Dembele, Toni, Nardi, Igbineweka. All.: Roventini.

Arbitro: Rugi di Empoli

Reti: 40' rig. Nardi, 75' Toni