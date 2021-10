Promozione, è un Colli Marittimi da "clean sheet": 0-0 a Cecina, il terzo consecutivo

Termina 0-0 il derby tra Sporting Cecina e Colli Marittimi, in programma al "Rossetti" per il quarto turno del campionato di Promozione girone C. Un risultato finale giusto per quanto visto in campo, in quanto le due squadre si sono affrontate ad armi pari, con occasioni da una parte e dall'altra ma nessuna delle due in grado di prevalere. In avvio di gara sono i padroni di casa a farsi preferire sul piano del gioco, con la ghiotta occasione di Giannini di testa in tuffo (bravissimo nella circostanza Frongillo a deviare sopra la traversa) a rappresentare l'unico vero sussulto dei primi 25'. Col passare dei minuti i Colli Marittimi alzano il proprio baricentro e si rendono altrettanto pericolosi con una grande girata di El Falahi, sulla quale interviene alla grande Cappellini.

Lo stesso copione si ripete nella ripresa: Sporting Cecina meglio in in avvio, con Bernardoni che spreca una sorta di rigore in movimento, e Colli Marittimi che prendono campo a partire dalla metà del tempo, andando ad un passo dal vantaggio con Giovannoni, sul quale interviene in modo provvidenziale Facenna. Nel finale i padroni di casa, soprattutto grazie all'ingresso di Diagne, premono con forza, ma la retroguardia dei Colli Marittimi si conferma solidissima e mantiene il risultato fino al triplice fischio. Terza partita senza subire gol per i Colli Marittimi, ma anche terza gara senza segnare.

Sporting Cecina - Colli Marittimi, il tabellino della partita

Sporting Cecina - Colli Marittimi 0-0

SPORTING CECINA: Cappellini, Ajdini, Giannini M., Balleri, Modica, Lorenzini, Campisi, Zoppi, Bernardoni, Facenna, Giannini E.. A disp.: Nassi, Pagliai, Del Gratta, Mecacci, Diagne Mbaye, Skerma, Diagne Mohamed, Pedrali, Calabrese. All.: Miano.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Giari, Cosimi, Matta, Di Stefano, Fabbri, Giovannoni, El Falahi, Giudici, Milano. A disp.: Cappellini, Camerini, Sanfilippo, Cacace, Poggiolini, Lika, Gazzanelli. All.: Venturi.

Arbitro: Giannini di Pontedera

Note: all'87' espulso per proteste dalla panchina Bernardoni (SC)