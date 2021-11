Promozione, i Colli Marittimi sono un rullo compressore: 4-0 al Castiglioncello e primo posto in solitaria

Troppo forti i Colli Marittimi per il Castiglioncello, che perde 4-0 al "Niccolai" di Montescudaio nel match valido per la settima giornata del girone C di Promozione. Le due squadre si trovano ad affrontarsi a distanza di due mesi dal doppio confronto in Coppa Italia Promozione, che aveva visto esultare la formazione labronica, ma quella che va in scena è una partita ben diversa.

Dopo una prima mezz'ora di gara molto equilibrata e fisica, complice anche un terreno di gioco pesante, i Colli Marittimi sbloccano il punteggio al 34': la rete porta la firma di Lepri, ma da apprezzare è l'intera azione cominciata da una punizione nella propria trequarti battuta dal portiere Frongillo. I padroni di casa chiudono il primo tempo in crescendo, mentre il Castiglioncello si rende pericoloso soltanto in un'occasione con Macchia, ma Frongillo si fa trovare pronto.

Ad inizio ripresa Castiglioncello pericoloso prima con Macchia, poi con Nucci, ma Frongillo fa buona guardia e la partita prosegue senza particolari emozioni fino al 67', minuto del raddoppio: imbucata di Nigiotti per Giudici che batte Barbetta in acrobazia. I Colli Marittimi spingono ancora e 10' più tardi vanno sul 3-0 con Milano, che finalizza con un pallonetto a scavalcare Barbetta uno splendido invito di Giudici. Il Castiglioncello si porta in avanti alla disperata, ma a colpire ancora, in pieno recupero, sono i locali, con un assolo di pregevole fattura di Fabbri. Colli Marittimi primi in classifica in solitaria, visto il pareggio dell'Atletico Maremma, e per la sesta volta di fila a porta inviolata. Alla prossima turno di riposo.

Colli Marittimi - Castiglioncello, il tabellino della partita

Colli Marittimi - Castiglioncello 4-0

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Camerini, Giari, Matta, Giovannoni (66' El Falahi), Fabbri, Gazzanelli (76' Sanfilippo), Milano (83' Cacace), Giudici, Lepri (83' De Luca). A disp.: Cappellini, Di Stefano, Poggiolini, Nigiotti. All.: Venturi.

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Gigoni, Nucci, Capone, Aquilante (68' Lo Vecchio, 86' Del Soldato), Simoncini F. (63' Battini), Molinario, Francalacci, Faraoni, Fotino (63' Grandi), Macchia. A disp.: Ferraro, Nencini, Mori, Simoncini P., Bardi. All.: Citi.

Arbitro: Zmau di Prato

Reti: 34' Lepri, 67' Giudici, 77' Milano, 90'+3' Fabbri

Note: ammoniti Giari, Giovannoni, Lepri (CO) Molinario, Aquilante (CA)