Promozione, il Colli Marittimi punta sulla continuità

La stagione 2022/23 di Promozione non è ancora definitivamente conclusa (domenica 7 maggio finalissima Geotermica-Lanciotto Campi per il passaggio in Eccellenza), ma in casa Colli Marittimi si stanno già gettando le basi per l'annata che verrà. Dopo l'ottimo quarto posto e l'eliminazione in semifinale playoff contro il Castiglioncello, si ripartirà da coloro che, l'estate scorsa, hanno allestito quasi ex novo la rosa biancoblù, ossia il direttore sportivo Alberto Lorenzini e il mister Diego Verdiani. Nei prossimi giorni, fa sapere la società di Montescudaio, previsti aggiornamenti sulla composizione del gruppo squadra 2023/24.