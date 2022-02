Promozione, Colli Marittimi: preso l'ex Empoli ed Udinese Rovini

Colpo storico per il Colli Marittimi. Con una nota sui propri canali social, il club biancoblù ha comunicato nella giornata di oggi l'acquisto di Emanuele Rovini, attaccante cecinese, classe 1995, con oltre 100 presenze nei professionisti. Cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, Rovini fu prelevato in comproprietà dall'Udinese nel 2013, mettendo a referto 17 reti nel Campionato Primavera alla prima stagione, per poi militare in Serie C e in Serie B con Spal, Pistoiese e Pro Vercelli, sempre restando di proprietà friulana fino al 2020. Nel curriculum del nuovo calciatore del Colli Marittimi anche un'esperienza da capitano della Nazionale Under 16 durante il Torneo Algarve in Portogallo.