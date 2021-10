Promozione, Colli Marittimi-Gambassi 2-1: Giudici di rigore in zona Cesarini

I biancoblù si aggiudicano la gara d'esordio in campionato con un gol in pieno extra-time

All'ultimo respiro i Colli Marittimi superano 2-1 il Gambassi e conquistano i tre punti nel match valevole per la prima giornata del campionato di Promozione, girone C.

L'avvio di gara è molto vivace, con vari capovolgimenti di fronte. Al 12' Gambassi ad un passo dal vantaggio con Rosi, che manda di poco sopra la traversa con un colpo di testa da ottima posizione. La risposta dei Colli Marittimi arriva al 22', con il gol del vantaggio siglato da Nigiotti, che stacca di testa su cross di Fabbri e batte Pagani.

Dopo il gol i padroni di casa vivono una fase di flessione e il Gambassi ristabilisce la parità: Frongillo va in presa su un lancio lungo e blocca, ma nel mentre Cosimi atterra Rosi in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore che lo stesso Rosi trasforma spiazzando il portiere. Squadre all'intervallo sul parziale di 1-1.

Nella ripresa la partita resta molto combattuta. I Colli Marittimi si rendono pericolosi con Milano (grossa occasione non sfruttata dal classe 2002 in facile tap-in), Giudici e Nigiotti, ma il punteggio non cambia. Poi, in un finale concitato, in pieno recupero un cross dalla sinistra di Giudici viene toccato di mano da un giocatore ospite: il signor La Bruna di Pontedera assegna il calcio di rigore ai locali, che lo stesso Giudici realizza nonostante Pagani intuisca l'angolo di tiro. I Colli Marittimi portano a casa una vittoria pesante, che rialza il morale dopo la sconfitta in Coppa contro il Castiglioncello.

Colli Marittimi - Gambassi, il tabellino della partita

Colli Marittimi - Gambassi 2-1

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Cosimi, Giari, Matta, Gazzanelli, Fabbri, Lepri, Giudici, Nigiotti, Milano. A disp.: Cappellini, Camerini, Di Stefano, Sanfilippo, De Luca, Cacace, Giovannoni, Rizek, Poggiolini. All.: Venturi.

GAMBASSI: Pagani, Bartolini, Guerri, Carcione, Tafi, Paoli, Ciacci, Oliva, Mazzoni, Rosi, Abbate. A disp.: Risarelli, Trassinelli, Ceccarelli, El Bhit A., Ciappi, Grassini, Buti, El Bhit I., Fossati. All.: Ciappi.

Arbitro: La Bruna di Pontedera

Reti: 22' Nigiotti (CM), 35' Rosi rig. (G), 94' Giudici rig. (CM)