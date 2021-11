Tra calcio, prodotti tipici e gioventù al via "Le Voci dei Colli": la nuova, interessantissima, rubrica social dei Colli Marittimi

Nuova, originale, iniziativa dei Colli Marittimi: la società dei Tre Comuni (Casale Marittimo, Guardistallo e Montescudaio) ha lanciato nella giornata di oggi, sulle proprie pagine social, l'interessantissima rubrica "Le Voci dei Colli", curata dall'Addetto Stampa Matteo Marranini.

In questa rubrica Marranini, puntata dopo puntata, intervisterà in un luogo speciale del territorio due dei protagonisti della squadra biancoblù che tanto bene sta facendo nel girone C di Promozione, come dimostra l'attuale prima posizione in classifica: nella puntata d'apertura della rubrica (da oggi disponibile sulla pagina Facebook "Usd Colli Marittimi" e Instagram "usd_collimarittimi") ospiti presso la Ristomacelleria dello storico e rinomatissimo Salumificio Sandri di Montescudaio sono i due astri nascenti dei Colli Marittimi, Nicola Milano e Federico Startari.

Tra un morso ad un panino e un sorso di Vino Rosso di Montescudaio, prepàrati per l'intervista dal Salumificio Sandri, i ragazzi raccontano non solo la loro esperienza nella stagione attuale, ma anche dei loro esordi, del rapporto con i compagni più esperti, della vita da giocatori diciannovenni e molto altro. L'intervista è divisa in tre puntate da circa quattro minuti ciascuna: la seconda sarà pubblicata Mercoledì, mentre la terza Venerdì.

Competenza, Tradizione, Innovazione: i Colli Marittimi sono sulla strada giusta.