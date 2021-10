Promozione, pari a reti bianche tra Colli Marittimi e Mazzola Valdarbia

Nella terza giornata del campionato di Promozione girone C, Colli Marittimi e Mazzola Valdarbia si dividono la posta in palio con uno 0-0 che lascia tutti insoddisfatti. I padroni di casa partono meglio e nel corso del primo tempo vanno al tiro in più occasioni seppur Florindi non corra particolari pericoli. Dalla parte opposta il Mazzola Valdarbia si fa vedere soltanto una volta, con un'acrobazia di De Iorio che spedisce la palla alta sopra la traversa. Nel secondo tempo i Colli Marittimi spingono soprattutto sulla sinistra con Lepri, ma non si segnalano sussulti per almeno una mezz'ora di gioco. Poi, a partire dal 75', improvvisamente una gara fino a quel momento piuttosto scialba si accende: Di Stefano impegna Florindi, mentre Frongillo salva il risultato con due super parate in rapida successione (la prima su calcio di punizione di Bandini, la seconda, formidabile, in mischia sul corner seguente). Nei minuti finali i Colli Marittimi restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Lepri, ma gli attacchi del Mazzola Valdarbia finiscono in un nulla di fatto.

Colli Marittimi - Mazzola Valdarbia, il tabellino della partita

Colli Marittimi - Mazzola Valdarbia 0-0

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Giari, Cosimi, Gazzanelli, Matta, Fabbri, Lepri, Giudici, El Falahi, Milano. A disp.: Cappellini, Giovannoni, Sanfilippo, Cacace, Poggiolini, Di Stefano, Camerini, De Luca. All.: Venturi.

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Marzocchi, Di Marco, Mario, Fabbrini, Palumbo, Mazza, Scortecci, Vitale, Bandini, De Iorio. A disp.: Cicino, Neri, Landozzi, Vitti, Ejupi, De Iorio, Jrad, Fontani, Violetta. All.: Pezzatini.

Arbitro: Di Girolamo di Lucca

Note: espulso Lepri (C) all'89'