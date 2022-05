Promozione. Colli Marittimi, il presidente Santi: "Nel girone di ritorno abbiamo pagato i tanti infortuni"

Ancora una partita da disputare prima del traguardo finale (domenica 15 maggio, al "Niccolai", contro l'Urbino Taccola), ma in casa dei Colli Marittimi è già tempo di bilanci circa la stagione in via di chiusura. Complice la sconfitta nell'ultimo turno sul campo del Sant'Andrea, i biancoblù di Venturi sono ormai matematicamente tagliati fuori dalla lotta playoff, potendo accorciare al massimo a 9 punti il divario dallo Sporting Cecina secondo (non abbastanza per evitare l'attivazione della "forbice"). Al termine dell'ultima partita, il presidente Cristiano Santi ha commentato l'annata dei Colli Marittimi ai microfoni dell'addetto stampa Matteo Marranini:

"Il bilancio della stagione è più che positivo, perché l'obiettivo iniziale era quello di una salvezza tranquilla e l'abbiamo raggiunta con ampio anticipo. Rimane la soddisfazione di una bellissima annata, in cui siamo riusciti a rimanere in testa alla classifica per diverse settimane, poi siamo stati molto sfortunati con numerosi infortuni e siamo andati pian piano calando. L'ultimo infortunio di Giudici (il faro al quale tutti i ragazzi giravano intorno) è stata la mazzata finale e la stagione si è compromessa".