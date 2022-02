Promozione, Colli Marittimi-Sant'Andrea 1-1: un pari che sa di sconfitta per i biancoblù

Il Colli Marittimi non va oltre l'1-1 contro il Sant'Andrea nel recupero della dodicesima giornata di Promozione girone C. Al "Niccolai" di Montescudaio partono meglio i maremmani, più pimpanti rispetto ai padroni di casa, poi col passare dei minuti il Colli Marittimi comincia a carburare e al 16' passa in vantaggio con il solito Lepri. Il match si assesta su un sostanziale monologo dei biancoblù, che però non riescono a raddoppiare, permettendo agli ospiti di restare in partita. Al 56' Caminero, nuovo capocannoniere del girone con 7 reti, insacca per l'1-1 del Sant'Andrea. Il Colli Marittimi torna a spingere, ma, nonostante giochi l'ultima mezzora in superiorità numerica a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Prati, non riesce a concretizzare l'enorme mole di gioco prodotta. Un pareggio amaro per il Colli Marittimi, seppur gli permetta di andare in testa alla classifica in solitaria, con un punto di vantaggio sullo Sporting Cecina. Domenica prossima, 13 febbraio, sfida chiave in casa dell'Urbino Taccola.

Colli Marittimi - S. Andrea 1-1, il tabellino della partita

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Camerini, Giari, Di Stefano, Nigiotti, Fabbri, Gazzanelli, El Falahi, Giudici, Lepri. A disp.: Cappellini, Cacace, Sanfilippo, Cosimi, Zaccaria, Milano, Giovannoni, Calabrese. All.: Venturi.

S.ANDREA: Comparini, Brasini, Demasi, Tamalio, De Michele, Grotti, Lelli, Toninelli, Coli, Caminero, Khouribech. A disp.: Cogno, Zauli, Biagiotti, Amorevoli, Pizzuto, Prati, Filippi, Sarno. All.: Cinelli Michele

Arbitro: Bagni di Prato

Reti: 16' Lepri (C), 56' Caminero (S)

Note: Espulso Prati (S) per doppia ammonizione al 66'