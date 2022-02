Promozione, Colli Marittimi contro il Sant'Andrea per la testa della classifica. Dove vedere la diretta

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Il Colli Marittimi annuncia che, dopo l'ottimo successo dell'iniziativa di trasmettere in diretta il match contro il Saline, trasmetterà in diretta anche la sfida di domenica 6 febbraio contro il Sant'Andrea. La partita avrà il suo calcio d'inizio alle 15; l'addetto stampa dei biancoblu, Matteo Marranini, inizierà a commentare il match alle 14:45, con quindici minuti di anticipo. La trasmissione si potrà seguire sulla pagina Facebook dell'USD Colli Marittimi, su quella di Grosseto Sport e sul canale YouTube di Grosseto Sport. La partita resterà disponibile per essere rivista dopo il match.

fonte foto e articolo Usd Colli Marittimi