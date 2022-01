Promozione, ancora un rinvio per Saline-Colli Marittimi e Colli Marittimi-S.Andrea

Girone C

Promozione Toscana Girone C

In virtù delle nuove disposizioni federali e della precaria situazione sanitaria che persiste anche all'interno dei gruppi squadra del nostro girone, le partite contro Saline e Sant'Andrea sono state ulteriormente rinviate a Domenica 16 e 23 rispettivamente, entrambe in orario diurno.

Non vediamo l'ora di tornare in campo, ma c'è bisogno di farlo in sicurezza.

fonte: pagina Facebook Usd Colli Marittimi