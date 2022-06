Promozione, Zanobini non sarà più il Ds dei Colli Marittimi

Dopo cinque anni ricchi di successi, si separano le strade del direttore sportivo Giacomo Zanobini e dei Colli Marittimi. Ad annunciarlo è lo stesso dirigente sulla propria pagina Facebook:

"Non credo che la notizia faccia molto scalpore ma, visto che in molti mi chiamano e, seppur a livello dilettantistico, intendo rendere noto che il prossimo anno non sarò più il Direttore Sportivo dei Usd Colli Marittimi. Sono stati cinque anni meravigliosi, in un club speciale di cui spero di averne contribuito alla crescita. Ho dato tutto quello che avevo, mi sono vissuto ogni momento e sono orgoglioso di come mi sono comportato. La vittoria del campionato nel 2018 e le successive stagioni di promozione, dove siamo stati antagonisti di squadre blasonate, sono state per me sinonimo di divertimento ed aggregazione che non dimenticherò mai. Come addetto ai lavori devo ringraziare Usd Colli Marittimi anche per il fatto di aver avuto un’autonomia totale: ho lavorato così, contando sulla fiducia di chi era al mio fianco. Un ringraziamento speciale va al Presidente Cristiano Santi che in questi ultimi anni ha dato anima e cuore per questa squadra. Un saluto a tutti i tifosi, paesani e tutti gli amici che hanno combattuto al mio fianco in questo percorso..grazie per aver creato qualcosa di bellissimo che durerà per molti anni".