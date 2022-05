Promozione, finale amaro per i Colli Marittimi: l'Urbino Taccola vince 3-0 con un super Nardi

L'Urbino Taccola espugna il "Niccolai" di Montescudaio con un secco 3-0 e arriva in grande fiducia alla semifinale playoff con l'Atletico Etruria, in programma domenica 22 maggio in gara secca ad Uliveto Terme. Mattatore di giornata il numero 10 biancorosso Nardi, autore dei due gol (11' e 23') che hanno steso i Colli Marittimi già nella prima mezz'ora. Nella ripresa è arrivato anche il tris di Pinna al 71', a suggello di un'ottima prestazione della formazione di Roventini al cospetto di un avversario che, dopo aver lottato per diverse giornate per il vertice, ha concluso la stagione mestamente.

Colli Marittimi - Urbino Taccola 0-3, il tabellino della partita

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Sanfilippo, Lepri, Startari, Giari, Di Stefano, Milano, Camerini, Calabrese, El Falahi, Fabbri. A disp.: Cappellini, Rovini, Giovannoni, Cacace, De Luca, Giorgi, Rizek. All.: Venturi.

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Collecchi, Taglioli, Laniyonu, Pasquini, Ghelardoni, Cecchi, Toni, Nardi, Vassallo. A disp.: Guidetti, Franchi, Anichini, Veli, Desideri, Arrighini, Rocchi, Pinna, Garofalo. All.: Roventini.

Arbitro: Chisari di Livorno

Reti: 11' Nardi, 23' Nardi, 71' Pinna