Promozione, rivoluzione in casa Colli Marittimi: rosa giovane e nuovo staff tecnico

Sarà un Colli Marittimi "nuovo di zecca" quello che si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2022/23. La società biancoblu, incassati gli addii del DS Zanobini e del Mister Venturi, ha affidato i rispettivi incarichi ad Alberto Lorenzini (alla prima esperienza da Direttore Sportivo) e Diego Verdiani (ex allenatore del Venturina). "Ricoprirò per la prima volta questo ruolo - afferma Lorenzini ai nostri microfoni - ma sono da tanti anni nel calcio (al Cecina), ho passione, conoscenze e mi sono voluto cimentare. Verdiani è un Mister molto preparato e bravissimo nella gestione dei giovani, non ha problemi a dar loro fiducia: serviva un profilo di questo tipo per il nostro progetto". Ad affiancare Verdiani ci sarà il vice Pascarella. Completano il nuovo staff tecnico biancoblu il preparatore atletico Emiliano Raspi e il preparatore dei portieri Andrea Lisi.

Per quanto riguarda la rosa, il nuovo DS dei Colli Marittimi spiega: "La squadra è giovane, ma formata da ragazzi con esperienza in queste categorie. Essendo un gruppo totalmente nuovo, l'obiettivo primario è senz'altro la salvezza. L'annata scorsa la squadra è andata bene, era molto solida e non sarà facile replicare quanto di buono fatto, ma credo che siamo partiti bene". L'unico "superstite" della passata stagione è il difensore classe '99 Andrea Camerini, al quale si sono aggiunti già quindici giocatori ufficializzati. Di seguito l'elenco: Enrico Del Gratta (difensore 1996, dallo Sporting Cecina), Lorenzo Sarais (centrocampista 1997, dalla Volterrana), Elia Calzolari (difensore 2003, dal Ponsacco), Nikolas Pellegrini (attaccante 1998, dal Rosignano), Gianmarco Berrugi (portiere 1996, dallo Sporting Cecina), Marco Remelli (centrocampista 1997, dal Donoratico), Samuele Buselli (difensore 1997, dal San Vincenzo), Nico Sardi (attaccante 2000, dal Forcoli Valdera), Alberto Mecacci (centrocampista 2001, dallo Sporting Cecina), Tommaso Pannocchi (attaccante 2000, in prestito dallo Sporting Cecina), Mirco De Luca ("quota", promosso dalla Juniores), Matteo Paoletti ("quota", in prestito dallo Sporting Cecina), Andrea Matteo ("quota", in prestito dal Saline), Andrea Fabiani e Leonardo Biagioni ("quote", entrambi dal Venturina).

I Colli Marittimi inizieranno la preparazione il 17 agosto, mentre l'11 e il 12 dello stesse mese i giocatori svolgeranno i primi test. Capitolo amichevoli pre-campionato: il 20 agosto San Vincenzo, il 24 Forte di Bibbona, il 27 Donoratico ed il 31 Riotorto.