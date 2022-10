Promozione, spazio alla Coppa: mercoledì le gare del secondo turno

Neanche il tempo di archiviare la quinta giornata di campionato, che domani andrà in scena il secondo turno di Coppa Italia Promozione. Ventiquattro le squadre ancora in corsa, che si affronteranno in gara secca per determinare le dodici qualificate al terzo step. In programma nel pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 15.30) i match delle formazioni pisane. Derby tra Urbino Taccola e Atletico Etruria ad Uliveto Terme, in quello che rappresenta un 'remake' della semifinale playoff della passata stagione. Al 'Rossetti' di Cecina, invece, la Geotermica affronterà i padroni di casa dello Sporting Cecina, attuale capolista del girone C. Le partite dei triangolari del terzo turno saranno disputate il 16 novembre, il 7 dicembre e il 21 dicembre.