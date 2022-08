Promozione, Ponsacco: l'ex Pontedera Manuel Caponi è il nuovo allenatore

L'FC Ponsacco riparte da un pontederese doc: sarà Manuel Caponi a guidare la formazione rossoblù nel prossimo campionato di Promozione. L'ex calciatore granata, costretto al ritiro nel 2011 dopo essere stato in pericolo di vita a causa di un brutto scontro di gioco, ha cominciato ad allenare nel 2012, rimanendo nell'area del Pontedera per sei stagioni come tecnico delle giovanili. Per il trentaseienne Caponi, quella di Ponsacco, si tratterà dunque della prima esperienza da Mister in una Prima squadra. Nel contempo la società presieduta da Walter Buonfiglio ha annunciato anche Gabriele Bastrei, proveniente dal Massa Valpiana, come nuovo direttore sportivo. Nei prossimi giorni atteso l'annuncio di staff tecnico e rosa per l'annata ventura.