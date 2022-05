Finale playoff Promozione C, Sporting Cecina-Atletico Etruria alla Banditella di Livorno

La finale dei playoff di Promozione girone C, in programma domenica 22 maggio tra Sporting Cecina e Atletico Etruria, si giocherà in gara secca alla Banditella di Livorno. Mentre i ragazzi di Traversa hanno affrontato e battuto 2-1 l'Urbino Taccola in semifinale, i labronici si sono qualificati direttamente all'ultimo atto in virtù della "forbice". La squadra vincente accederà al quadrangolare finale con in palio il salto in Eccellenza.